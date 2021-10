Jeans a zampa d’elefante: 5 modi per indossarlo e valorizzare la tua fisicità

I jeans a zampa d’elefante sono i MUST-HAVE in assoluto dell’inverno 2022. Adatti a tutte le fisicità e occasioni. Ecco 5 modi per utilizzarli per valorizzare la tua figura, qualunque essa sia!

Quante volte avete visto la vostra influencer preferita indossare uno o un altro modello di pantalone e avete detto: “mi piace tantissimo ma non fa per me”. Se vi dicessi che esiste un modello di pantalone, o meglio di jeans, adatto a tutte le fisicità, a tutte le occasioni, comodo e di tendenza, mi credereste? Ebbene si! Questa non è una televendita in cui si sponsorizzano leggings dimagranti miracolosi, ma una guida di stile, che vi svela i trucchi del mestiere. Siete curiose di sapere di quale jeans stiamo parlando? Ecco a voi i jeans a zampa d’elefante!

Sono stati la rivoluzione degli anni ’70. Uno stile di vita più che un capo d’abbigliamento. Quando veniva indossato si proclamava al mondo intero la volontà di cambiamento, e di guardare ad un futuro più libero e meno circoscritto da imposizioni vecchie e anacronistiche.

Li utilizzavano le donne e gli uomini, con gli zatteroni oppure con stivaletti dal tacco basso e quadrato.

Stiamo parlando di loro, dei jeans a zampa d’elefante.

Dopo una serie di anni in cui nella moda tutti i pantaloni sono stati accantonati e aboliti per far spazio ai leggings, fortunatamente la situazione è cambiata. Abbiamo visto negli ultimi anni la varietà di pantaloni di tendenza. Tanti e tutti diversi. Il jeans, soprattutto, è diventato il capo da dover tenere per forza nell’armadio, adatto a qualunque occasione.

A vita alta, larghi a palazzo, strappati o bermuda. Il jeans è di sicuro il capo più lavorato e utilizzato nel mondo della moda del momento.

Chiaramente non tutti i jeans sono adatti a tutte le occasioni e non valorizzano tutte le fisicità, ma esiste un modello nello specifico versatile e anche di tendenza.

Stiamo parlando del jeans a zampa d’elefante, e se non lo avete mai utilizzato è il momento di iniziare a farlo. Come? Ve lo spieghiamo noi di CheDonna, in questa guida di stile incentrata interamente sui jeans a zampa d’elefante!

5 modi per indossare il jeans a zampa d’elefante: per sentirti a tuo agio e trendy allo stesso tempo.

Prima di vedere come indossare nello specifico i jeans a zampa d’elefante, vediamo le motivazioni per la quale tutti dovremmo averne almeno un paio.

la loro particolare forma, ossia elasticizzati, tendenzialmente a vita alta, aderenti fino al ginocchio per poi allargarsi sulla caviglia, otticamente conferisce alla gamba un effetto allungato. Anche se l’altezza non è il tuo forte, il jeans a zampa d’elefante ti farà sembrare più slanciata. se il tuo fisico è a pera, quindi con punto vita piccolo e fianchi larghi, l’effetto allargato della zampa andrà a distogliere lo sguardo dal punto che generalmente nascondi e a bilanciare le tue forme. Così facendo potrai ovviare all’utilizzo dei jeans skinny e evitare quella forma a imbuto che non valorizza la tua fisicità. sono di tendenza, e abbinati nel modo giusto si possono utilizzare in diversi contesti e situazioni.

Adesso che abbiamo capito che il jeans a zampa d’elefante è il modello che dobbiamo acquistare necessariamente, vediamo come abbinarlo:

denim su denim: il primo modo per abbinare correttamente il jeans a zampa d’elefante è quello di utilizzarlo con una camicia di jeans o un giubbino di jeans, possibilmente dello stesso colore. Chiudete il tutto con una cintura in cuoio marrone e uno stivale camperos. Sarete trendy per tutto il giorno.

il primo modo per abbinare correttamente il jeans a zampa d’elefante è quello di utilizzarlo con una camicia di jeans o un giubbino di jeans, possibilmente dello stesso colore. Chiudete il tutto con una cintura in cuoio marrone e uno stivale camperos. Sarete trendy per blusa e giacca: per lavorare in ufficio il jeans non è proprio il massimo dell’eleganza. Ma se scegliete un jeans a zampa d’elefante sulle tonalità scure e lo abbinate alla vostra blusa preferita con una giacca blazer e uno stivaletto con tacco, sarete eleganti, formali e comode allo stesso tempo.

per lavorare il jeans non è proprio il massimo dell’eleganza. Ma se scegliete un jeans a zampa d’elefante sulle tonalità scure e lo abbinate alla vostra blusa preferita con una giacca blazer e uno stivaletto con tacco, sarete eleganti, formali e comode allo stesso tempo. maglione di lana oversize e jeans a zampa: uno degli outfit più utilizzato dalle star, soprattutto quelle non altissime, è quello composto da un maglione oversize portato leggermente dentro al vostro jeans a zampa. Con una décolleté e una collana a decorare il vostro maglione sarete perfette per un aperitivo con le amiche .

uno degli outfit più utilizzato dalle star, soprattutto quelle non altissime, è quello composto da un maglione oversize portato leggermente dentro al vostro jeans a zampa. Con una décolleté e una collana a decorare il vostro maglione sarete perfette per . body o corset top : dovete uscire la sera e non sapete cosa indossare? Il jeans a zampa d’elefante vi risolverà qualunque occasione. Abbinatelo con il vostro body o corset top preferito. Chiudete tutto con una giacca aderente, il tacco più comodo che avete, e la serata in disco aspetta solo voi.

: dovete e non sapete cosa indossare? Il jeans a zampa d’elefante vi risolverà qualunque occasione. Abbinatelo con il vostro body o corset top preferito. Chiudete tutto con una giacca aderente, il tacco più comodo che avete, e la serata in disco aspetta solo voi. chiodo in pelle e texano: ultimo, ma non per importanza, è l’outfit perfetto per le giornate invernali fredde in cui volete essere trendy senza rinunciare alla comodità. Nello specifico l’outfit dovrà comporsi del vostro jeans a zampa d’elefante, magari nero, maglia di lana a collo alto e il vostro chiodo in pelle. Per uno stile glam rock adatto dal pomeriggio alla sera.

Avete visto com’è facile utilizzare il jeans a zampa d’elefante? Non vi resta che acquistarlo e creare i vostri outfit. Sono sicura che diventerà in un secondo il vostro pantalone preferito!

Termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata sul jeans più trendy del momento, quello a zampa d’elefante.

Non vi resta che creare il vostro outfit, e splendere!