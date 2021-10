Lulù Selassiè, incredibile trasformazione: ecco com’era la gieffina

Lulù Selassiè è una delle protagoniste indiscusse del GF Vip. Prima di entrare nella Casa, ha subito un’incredibile trasformazione.

Lulù Selassiè è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show che vede per il terzo anno consecutivo Alfonso Signorini nel ruolo di padrone di casa.

La Principessa, insieme alle sue sorelle, ha subito colpito il pubblico del piccolo schermo e non soltanto per la sua conoscenza, ormai giunta al capolinea con Manuel Bortuzzo, ma anche per la sua innata simpatia e per il suo eccentrico look.

Lulù non ha mai nascosto di essere ricorsa a qualche ritocco estetico, così come le altre sue sorelle. Per questo motivo il pubblico del piccolo schermo è curioso di vederla al naturale. Com’era prima di incontrare il successo nella casa più spiata d’Italia.

In rete ovviamente non sono mancate “le indagini” e gli utenti dei social hanno subito trovato uno scatto che ritrae Lulù Selassiè prima del Grande Fratello Vip.

Com’era Lulù Selassiè prima del Grande Fratello Cip

La principessa più famosa del GF Vip ha senza dubbioso diviso gli utenti della rete durate il corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. C’è infatti chi ha provato a comprenderla ed è pazzo di lei e chi invece si è affezionato ad altri personaggi. Senza dubbio, però, è impossibile negarlo, è una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione.

In rete, dopo il suo ingresso nel programma, sono spuntate, come prevedibile, alcuni scatti che la immortalano prima del successo e bisogna ammettere che Lulù Selassiè non è cambiata tantissimo. In quanto aveva le labbra carnose, ancora prima di prendere parte allo show di Alfonso Signorini, mentre il suo fisico appare leggermente più in carne rispetto a quello attuale, ma resta comunque bellissima se non di più.

Per quanto riguarda il suo look, invece, è rimasto praticamente invariato durante il corso di questo periodo. Così come i suoi caratteristici capelli neri. Segno che i lustrini e le labbra rosso fuoco sono due elementi del suo look che non solo la caratterizzano, ma che la convincevano ancora prima di sapere o immaginare che sarebbe approdata sul piccolo schermo degli italiani.

Lulù del GF Vip ha stupito il pubblico del piccolo schermo durante il primo mese di permanenza, proponendo combinazioni di look e stile che non si erano mai visti prima d’ora nella casa più spiata d’Italia e siamo sicuri che continuerà a stupirci come ha sempre fatto dal subito debutto.