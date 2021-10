Mele a dieta? Dieci modi golosi per gustarle senza rovinare la linea

By

Scopri come gustare le mele a dieta in tanti modi diversi. Idee pratiche, golosissime e salva linea.

Chi non ama le mele? Su questi frutti tondi, colorati e succosi le leggende si sprecano. Da frutti proibiti a quelli in grado di tenere lontani i medici, le mele sono da sempre parte della tradizione di ogni cultura.

La loro stagionalità le rende praticamente sempre presenti ed il sapore che hanno ne fa uno degli ingredienti più poliedrici in cucina. Con le mele, infatti, si può preparare praticamente di tutto e l’aspetto positivo è che si tratta di un alimento ricco di proprietà benefiche e con poche calorie. Certo, in quanto frutti hanno i loro zuccheri che è sempre bene tenere sotto controllo.

Ciò nonostante si tratta di un cibo che quasi tutti possono mangiare e che rappresenta sempre uno spuntino o parte di un pasto allegro e dal gusto garantito. Scopriamo quindi alcune idee per gustare le mele a dieta e per non dovervi rinunciare mai, godendo del loro inebriante sapore.

Mele a dieta: le idee per gustarle sempre e senza preoccuparsi della linea

Ovviamente, quando parliamo di mangiare le mele non ci limitiamo a quella da sgranocchiare come spuntino o a fine pasto. Una simile alternativa è così semplice da essere sicuramente già nel menu di ogni persona che si trovi a dieta.

Grazie alle mele, però, si possono realizzare piatti davvero gustosi e così buoni da far dimenticare di essere a dieta. Per questo motivo, oggi vaglieremo ben dieci idee tutte super golose per mangiare le mele in ogni momento della giornata. Iniziamo?

I crostini con mele e ricotta. Un crostino di pane integrale con un velo di ricotta magra e delle fettine di mele è l’idea perfetta per un assaggio gradevole, bilanciato e ricco di gusto. Uno sfizio che ci si può togliere anche quando si è a dieta e che donerà il buon umore anche solo osservandolo. Ottimo ancora una volta sia per l’antipasto che per uno spuntino.

Le chips di mela. Iniziamo da quello che può essere sia un gustoso antipasto che uno spuntino da sgranocchiare davanti alla tv. Per realizzarlo basta tagliare delle fettine sottili di mela e metterle in forno (o nella friggitrice ad aria). Una volta cotte saranno croccanti come delle vere e proprie chip. Da gustare semplici o con una spolverata di cannella, rappresenteranno sempre uno spuntino super goloso.

Gli shirataki con crema di cipolle e mele. Questa ricetta super golosa, consente di gustare un primo piatto super dietetico. Una volta cotta la ricotta con delle mele e delle cipolle si potrà aggiungere il tutto agli shirataki. Questi spaghetti adatti a chi è a dieta si riveleranno super saporiti grazie al mix di sapori e tutto per un primo saziante, buono e da mangiare senza sensi di colpa.

I fusilli integrali con tonno, scalogno e mele. Un altro primo piatto degno di essere gustato è quello a base di fusilli integrali da condire con tonno, scalogno e mele. Un sugo realizzato con questi tre ingredienti da far poi saltare in padella insieme ai fusilli, darà vita a qualcosa di unico. E tutto per un primo saziante e super appagante.

I bocconcini di pollo alle mele. Il pollo è una carne magra e che ben si adatta alla dieta e gustarlo cotto con delle mele può diventare anche dolce. Qui, tutto sta a scegliere se renderlo particolarmente speziato con del curry, se addolcirlo con la cannella o se affidarsi alle sole mele a cui aggiungere, magari, un pizzico di miele. Il risultato sarà comunque notevole ed in grado di soddisfare tutti i palati.

Il tonno alle mele. Del tonno fresco adagiato su una morbida purea di mele con pochissima granella di pistacchi può essere il secondo perfetto per chi pur essendo a dieta desidera concedersi un pasto gourmet. Bello da vedere e ottimo da gustare si presenta così bene da poter essere presentato anche per una cena con amici. E tutto senza far capire che si tratta di un piatto dietetico. Comodo, no?

Il cestino di mela con ricotta e miele. Andiamo alla merenda e sfatiamo il mito che un dolce è sempre negato. Basta prendere una mela, tagliarla e metà, svuotarla e usarne l’esterno come un cestino per ottenere un dolce carinissimo e tutto da gustare. Basterà infatti riempirla con della ricotta addolcita con miele o un dolcificante a scelta e si potrà godere di qualcosa di unico. La mela che resta alla fine, sarà il tocco finale da sgranocchiare.

Lo yogurt greco con marmellata e mele. Un dolcetto leggerissimo e sempre pronto per essere gustato? Basta prendere dello yogurt greco senza zucchero, dolcificarlo con un pizzico di miele e aggiungervi delle fette di mela. Volendo si può realizzare un dolce al bicchiere a strati ma si può anche gustare con delle fettine di mela da usare per decorare il tutto. Ottima idea anche per il dolce di una cena improvvisata.

La torta integrale alle mele. E passiamo ai dolci veri e propri. Una torta di mele con farina integrale e cannella, sarà perfetta per un dolce leggero e tutto da gustare. Ancor meglio se si accompagnerà la fetta con una pallina di yogurt alla cannella. Ciò bilancerà il piatto donandogli un aspetto ancor più goloso.

I biscotti alle mele. Mescolare insieme della purea di mela con della farina di amaranto o di quinoa (anch’essa ricca di proprietà) darà vita a dei biscotti naturalmente dolci e ricchi di gusti. Perfetti per quando si è a dieta e si desidera comunque sgranocchiare qualcosa e ottimi anche da servire con del gelato come dessert. Una ricetta che una volta sperimentata si amerà al punto da volerla ripetere spesso.

Poter gustare le mele in modi tanto diversi tra loro aiuta sicuramente a non sentire il peso della dieta e a godere al massimo di sapori piacevoli e tutti da esplorare. Si tratta inoltre di piatti così particolari da poter essere condivisi con gli altri e da poter, ovviamente, essere gustati anche se non si è a dieta ma si desidera provare qualcosa di sano e altrettanto goloso.