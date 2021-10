Smalto blu ‘must have di stagione’: le più belle nail art da copiare!

Lo smalto blu è uno dei ‘must’ di stagione al quale nessuna donna dovrebbe rinunciare. Scopriamo a chi sta bene, come applicarlo in modo perfetto e le nail art da copiare.

Se siete decise a seguire le più belle tendenze unghie per l’autunno e l’inverno, il blu è uno dei colori da non lasciarsi scappare. Una nuance elegante, perfetta per ogni tipo di donna e che si sposa bene con varie tipologie di mani e taglio di unghie.

Scopriamo come scegliere lo smalto blu più adatto per le proprie unghie, quale colorazione, con quale tipo di applicazione e una foto gallery di nail art a cui ispirarsi.

Smalto blu: qual è quello più adatto alle tue unghie

Lo smalto dovrebbe sempre essere scelto anche in base al taglio naturale delle unghie, alla forma e anche alla tipologia della mano. Lo smalto blu, nelle sue tante sfumature, si sposa bene con qualsiasi taglio di unghie.

Il blu scuro sarà perfetto su unghie corte e squadrate, la tonalità avion sarà bellissima in una nail art per unghie medio lunghe e a mandorla.

Il blu più chiaro sarà perfetto su unghie dalla forma squoval, come dettano le ultime tendenze, e medio lunghe. Via libera anche a blu glitterati o metal, perfetti per le più giovani, mentre davvero piacevoli saranno tutte le blu nail art con disegni geometrici e contrasto tra opaco e lucido. Anche la french manicure potrà vestirsi di blu in modo molto ricercato.

Smalto blu: come applicarlo alla perfezione

Se siete tra le appassionate di ricostruzione unghie o smalto semi permanente, se sono delle bellissime unghie blu che volete sfoggiare con la nuova stagione, non dovrete fare altro che rivolgervi alla vostra onico tecnica di fiducia.

Se invece è alla manicure casalinga che affidate il look delle vostre unghie, ecco qualche pratico consiglio per prendersi cura delle unghie e applicare lo smalto blu in modo impeccabile!

1- Mani morbide

Le mani sono un biglietto da visita per una donna come le sue unghie, per questo averle sempre morbide ed idratate sarà importante. Basterà applicare una buona crema e almeno una volta a settimana praticare uno scrub esfoliante per mani e unghie.

2- Unghie pulite e ben limate

Le unghie dovranno essere sempre perfettamente limate e pulite. Non vi è nulla di più anti estetico che vedere un unghia scheggiata e sporca. Basteranno una buona lima per unghie ed uno spazzolino al momento del lavaggio delle mani.

3- Cuticole perfette

Le cuticole meritano una cura specifica. Dovranno essere eliminate con un tronchesino o spinte indietro con un bastoncino in legno di arancio. Questa parte così delicata delle unghie dovrà essere sempre mantenuta idratata e morbida, con l’applicazione di un olio per cuticole.

4- Base smalto

Lo smalto blu, come tutti gli smalti colorati, necessita di una base trasparente che protegga l’unghia dai pigmenti.

5- Top coat

Per una nail art perfetta, non potrà mancare il top coat, che renderà lo smalto più durevole e secondo il finish preferito opaco o lucido.

Smalto blu: le più belle nail art per l’autunno inverno da copiare

Ecco per voi alcune bellissime nail art che vedono come protagonista il blu, realizzate con varie tecniche ma che rappresentano una grande fonte di ispirazione!