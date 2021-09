Nail art autunnale fai da te: i prodotti da utilizzare e come realizzarla!

By

La nail art autunnale sarà una vera e propria forma d’arte sulle vostre unghie. Scopriamo tutti i consigli, i prodotti e la tecnica per realizzarla da sole!

Se amate la nail art e la manicure in generale non potrete certo perdere l’occasione di sfoggiare delle unghie in pieno mood di stagione realizzate completamente a mano da voi!

Non tutte le donne infatti hanno la possibilità di servirsi di un professionista per eseguire trattamenti di ricostruzione o di smalto semi permanente ma non per questo debbono rinunciare ad avere delle mani e soprattutto una nail art graziosa.

Nail art autunnale: prodotti, colori e strumenti per realizzarla in casa

Siete pronte a cimentarvi in una decorazione unghie super glam e che rappresenti in pieno i colori e le decorazioni di stagione? La nail art autunnale che vi proponiamo è davvero perfetta nei colori, che saranno caldi, aranciati e opachi, proprio come le foglie e la frutta che l’autunno ci dona e le decorazioni piccole, vezzose e semplici da realizzare.

Per realizzare la nail art avrete bisogno di smalti colorati, dotter, pennellino da nail art, base trasparente e top coat dal finish opaco.

I consigli per curare mani e unghie prima della nail art autunnale

Prima di passare alla nail art vera e propria le mani dovranno essere morbide e vellutare e le unghie ben limate, lisce e pulite. Una cura particolare dovrà essere dedicata alle cuticole che potranno o essere eliminate con il tronchesino o spinte indietro con un bastoncino di legno di arancio.

Lo scrub per mani e unghie

Uno dei trattamenti che renderanno le mani e le unghie morbide e vellutate è lo scrub. Un prodotto che potrà essere preparato anche in casa con ingredienti naturali che esfolierà la pelle e la superficie delle unghie in modo delicato. Quest’azione esfoliante permetterà un rinnovo cellulare donando nuovo vigore, morbidezza e luminosità alla pelle.

Nail art autunnale con zucche e foglie: come realizzarla passo dopo passo

Abbiamo selezionato per voi un video tutorial dove sarà illustrata passo dopo passo la realizzazione di una bellissima nail art tema autunno. I colori? Quelli perfetti per la stagione come l’arancione, il giallo e il verde bosco. Un piccolo particolare che renderà questa nail art femminile, i glitter!

Non vi resta che realizzare questa nail art che vi regalerà delle unghie autunnali che tutte invidieranno!