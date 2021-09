Giulia Salemi senza niente sotto la giacca: bellissima e raffinata

By

Giulia Salemi incanta tutti: la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sfoggia un abito elegante e raffinato non indossando nulla sotto la giacca.

Giulia Salemi diventa sempre più bella e incanta tutti con un outfit elegante, raffinata, ma anche molto sensuale. Molto presente sui social, l’influencer, ogni giorno, regala ai fan che la seguono con tantissimo affetto foto in cui sfoggia la sua indiscutibile bellezza, frutto di un mix perfetto italo-persiano.

Per Giulia Salemi è un momento davvero magico sia professionalmente che sentimentalmente. Innamorata, serena e soddisfatta per i progetti professionali che sta realizzando, Giulia appare ancora più bella e l’ultima foto pubblicata ha letteralmente fatto impazzire i fan.

Giulia Salemi, una dea in shorts e giacca: assolutamente meravigliosa

Sguardo profondo, capelli lunghi, scuri e che le cadono sulle spalle; shorts neri, giacca nera indossata senza nulla addosso; tacchi e borsa a completare il look. Si mostra così Giulia Salemi nell’ultima foto pubblicata su Instagram e che, in poco tempo, ha mandato in tilt Instagram.

La foto che ha fatto impazzire tutti è quella che vedete qui in alto in cui Giulia è assolutamente meravigliosa. “Meravigliosa creatura”, “Mi chiedo se qualcuno sia ancora vivo dopo questa visione o se sono tutti svenuti… Sei la Dea della bellezza”, “Mamma mia sono rimasta senza parole. Sei di una bellezza disarmante”, “Sei illegale”, scrivono i fans tra le altre cose.

Quella della Salemi è una bellezza davvero disarmante che ha conquistato letteralmente Pierpaolo Pretelli che, più volte, si è lasciato andare a dichiarazioni importanti nei confronti della fidanzata.

“Da quando sei nella mia vita tutto ha più senso e non posso che sentirmi estremamente fortunato ad averti al mio fianco. Per ora posso solo dire che è tutto magico”, ha scritto Pierpaolo su Instagram in occasione del suo compleanno.