Giulia Salemi: dalla cronaca rosa all’outfit rosa cipria che fa sognare. Copiamola!

Giulia Salemi fa spesso parlare di sé per la vita privata intesa soprattutto come storia d’amore con Pierpaolo Pretelli (incontrato al Grande Fratello Vip). Oggi però ci occupiamo di lei per l’ottimo outfit indossato al matrimonio degli amici Filippo Graziani e Catherine Poulain.

Con un mini dress bon ton color rosa cipria a maniche lunghe, in pizzo e piume, firmato maison Valentino, sandali kady bianchi di Gianvito Rossi e mini bag Lady Dior in pelle di agnello cannage rosa (3500 euro) di Dior, Giulia Salemi è l’esempio al quale ispirarsi per un dress code da invitata al matrimonio. Vediamo come copiarla con budget contenuti ed un pizzico di fantasia.

Oltre al bouquet, Giulia Salemi ha catturato i nostri voti

Senza necessariamente spendere 2250 euro per il meraviglioso abito midi in pizzo a fiori con scollo rotondo di Dolce & Gabbana (in vendita su Farfetch) si può optare per il finemente lavorato vestito di Fracomina, perfetto per i party autunnali e per gli eventi più importanti. Il capospalla perfetto da abbinare per il meteo di settembre è uno spolverino in maglia leggera mentre per il sandalo (o per anfibi neri da veri rocker) ci si potrà orientare su una delle innumerevoli proposte di Amazon. Costa – già scontato – solo 99,90 euro.

Altra idea, questa volta su Zalando, è quella di Luxuar Fashion, sempre elegante ma meno attillato, si tratta di un capo romantico molto giovane con tulle e spalline sottili. Lo scollo saprà valorizzare anche un seno piccolo ed i cristalli ricamati illumineranno L’incarnato. Il prezzo è di 169,99 euro.

Stile a prezzi contenuti

Guardando tra gli abiti scontati (del 50%) si noterà senza dubbio alcuno quello di Luisa Spagnoli, storico brand che tutte amiamo e conosciamo. Si trova attualmente a 205 euro, infatti, il modello “perspicace”, molto chic, accompagnato da sottoveste in tono con spalline sottili e regolabili, è decorato da apertura a goccia sulla nuca ed ha una chiusura unica, con fiocco in gros grain e lampo posteriore. I bottoncini ricoperti sul fondo manica sono uno di quei dettagli che, come si suol dire, fanno la differenza.

Per investire 450 euro in un vestito che si possa usare in più occasioni, anche nei frenetici pomeriggi in città con leggings neri e francesine, allora sarà Elisabetta Franchi a conquistarvi. Il vestito robe manteau con logo pattern è tra le novità di uno dei marchi più amati ed in ascesa degli ultimi anni.

In un outfit così va ricordato che gli accessori sono fondamentali quindi, spesso è meglio investire di più su scarpe e borsa che sull’abito, fermo restando che lo stile è tutto nella vostra personalità.

Silvia Zanchi