Ti è mai capitato di dover misurare un mobile per acquistarlo o un vestito per la lunghezza giusta ma non avevi il metro con te? Ecco alcune App che ti permettono di misurare centimetri e lunghezze, con il solo uso dello smartphone!

Ammettiamolo tutti: quante volte ci è successo di aver bisogno di sapere le lunghezze precise di un determinato oggetto? Che sia un mobile per il salotto, la circonferenza di un abito o semplicemente le misure adatte per le tende della cucina. Ma anche per capire se c’è lo spazio necessario per mettere una nuova televisione sul nostro mobile o la dimensione di un quadro per quella parete che vi sembra troppo vuota.

Centimetri ma non solo. Esistono delle App, semplici, veloci e soprattutto a portata di smatphone che permettono di tenere traccia di tutti questi parametri e non solo! Infatti, che siano centimenti, suoni o lunghezze esistono delle App che fanno al caso tuo!

Oggi però vogliamo parlarvi nel dettaglio di due semplici app per misurare come se fosse un metro o un righello le distanze e le lunghezze. Vi parliamo di due app perché sono diverse in base al dispositivo: una disponibile per dispositivi iOS e una disponibile per Android. Una volta provate non potrete farne a meno.

Calcolare le misure di qualsiasi oggetto grazie alla fotocamera del tuo nuovo smartphone si può!

Grazie all’evoluzione dei dispositivi portatili e mobili, al perfezionamento delle app disponibili negli store, l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, la rivoluzione tecnologia: i nostri cellulari non sono più semplici cellulari per chiamare o messaggiare con qualcuno.

Il nostro smartphone ci salva la vita! Quante volte abbiamo detto “menomale che esiste il mio cellulare!”. Infatti grazie alle applicazioni di ultima generazione possiamo trovare tante chicche e app utili che ci possono aiutare nella vita quotidiana. Oggi vediamo l’applicazione che ci permette di misurare la distanza fra uno o più punti grazie alla fotocamera del cellulare.

Questo genere di applicazioni vi torneranno utili per misurare le dimensioni di oggetti in casa, pacchi, porte, finestre e molti altri oggetti ed ambienti in mancanza di un righello o di un metro.

Metro

La prima App di cui vi voglio parlare si chiama semplicemente “Metro” ed è un app disponibile sui device Apple. E’ molto semplice ed intuitiva. Basta semplicemente aprire l’Applicazione, muovere la fotocamera nell’ambiente circostante (l’app vi dirà se avvicinarvi o allontanarvi dal soggetto), appena avrete l’ok potrete misurare le distanze da un punto di inizio a un punto di fine. Alla fine vi dirà la misura effettiva.

Telemetro – Smart Measure

Amici Androidiani non vi preoccupate, abbiamo pensato anche per voi con una valida alternativa e si chiama Telemetro – Smart Measure. Questa app, come la precedente permette di misurare l’altezza e la distanza di un oggetto tramite la fotocamera del nostro Smartphone.

E’ disponibile la versione free e a pagamento dove in quella gratuita potremo misurare solo l’altezza e la distanza dell’oggetto che stiamo inquadrando con la fotocamera. Ma comunque ottima e funzionale. Come funziona? Basta alzarsi in piedi e premere l’otturatore. Il punto importante è mirare con la fotocamera a terra e non all’oggetto.