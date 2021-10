Riso ai funghi e pastella, per un primo piatto da sogni, questa variante golosa degli arancini di riso è fantastica e alla portata di tutte le cuoche

Gli arancini sono una ricetta tipica siciliana, il risotto con i funghi porcini nasce al Nord. Ma c’è un piatto che mette insieme queste due culture gastronomiche ed è anche buonissimo.

Oggi prepariamo gli arancini di riso con i funghi, una ricetta che non è solo di recupero.

Quando è stagione, usate i porcini. Altrimenti vanno benissimo finferli, gallette, altre tipologie, oppure gli champignon.

Ingredienti:

450 g riso Carnaroli

350 g funghi porcini

1 spicchio di aglio

brodo vegetale

1/2 bicchiere vino bianco

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

20 g burro

400 g mozzarella fiordilatte

1 uovo

5 cucchiai di farina 0

1 cucchiaio di formaggio grattugiato

100 ml di acqua

150 g pangrattato

sale fino q.b.

pepe q.b.

1 l olio di semi per friggere

Arancini di riso ai funghi: se avanzano, usiamo il freezer

Se non avete usato ingredienti surgelati, tipo i funghi, potete tranquillamente congelare gli arancini sia prima di cuocerli che già cotti in comodi sacchetti gelo. Se invece avanzano e li volete mangiare il giorno dopo, basterà il microonde a 450 W per un paio di minuti.

Preparazione:

Il punto di partenza è il risotto con i funghi. In anticipo potete preparare il brodo vegetale, nel classico modo con 1 carota, 2 cipolle bianche e 1 costa di sedano immersi in almeno 3 litri di acqua. Salatelo, fatelo arrivare a bollore con un coperchio e tenetelo da parte.

In un tegame capiente fate rosolate lo spicchi di aglio pelato con l’olio extravergine. Quando ha preso colore, toglietelo e rosolate i funghi porcini già tagliati a fettine non troppo grandi perché poi devono stare all’interno degli arancini.

Lasciate andare a fuoco medio per una decina di minuti i funghi e poi versate anche il riso, facendolo tostare. Dopo 2-3 minuti sfumate con il vino bianco. Lasciatelo evaporare e poi cominciate a cuocere il risotto ai funghi aggiungendo un paio di mestoli di brodo vegetale alla volta. Quando si asciugano allungate con altro bordo e portate a cottura. Ricordatevi però di spegnete il risotto con i funghi al dente, quindi dopo 15-16 minuti perché la cottura finirà con gli arancini. Infine lontano dal fuoco mantecate con il burro e poi lasciate raffreddare in una ciotola.

Solo quando il riso sarà freddo, passate agli arancini. Preparate la pastella mescolando in una ciotola la farina, l’uovo intero, il formaggio grattugiato, una macinata di pepe e un pizzico di sale. Mescolate con un cucchiaio di legno e aggiungete poco alla volta anche l’acqua, ancora fredda di frigo fino ad ottenere una pastella densa.

Tagliate la mozzarella a cubetti, versate il pangrattato in un piatto e potete passare alla formazione degli arancini. Con le dita leggermente bagnate prendete un pugno di riso, allargatelo sul palmo della mano e aggiungete 2-3 cubetti di mozzarella. Poi chiudete con altro risotto e stringete bene l’arancino dandogli la classica forma allungata.

Andate avanti così, formando tutti gli arancini e poi passateli prima nella pastella, quindi nel pangrattato facendolo aderire bene sui tutta la superficie.

Quando tutti gli arancini di riso ai funghi sono pronti, friggeteli in un tegame con abbondante olio di semi portato a 170°. Scolateli a doratura completa con un mestolo forato mettendoli su un vassoio con carta assorbenti e consumateli caldi.