Chiara Ferragni come Victoria De Angelis dei Maneskin: il dettaglio bollente sotto la maglia non sfugge ai fan. Pioggia di like e commenti.

Cos’hanno in comune Chiara Ferragni e Victoria De Angelis? L’influencer e la bassista dei Maneskin sono entrambe bionde e hanno gli occhi azzurri, ma c’è anche un dettaglio che le unisce. Sia Chiara Ferragni che Victoria De Angelis, infatti, hanno indossato una maglia che ha messo in evidenza un dettaglio del loro corpo che ha scatenato l’entusiasmo dei fans.

Donne di successo e in carriera, capaci di realizzare i loro sogni professionali lavorando duramente, in modo diverso, Chiara Ferragni e Victoria De Angelis sono diventate due icone dei giovani.

Chiara Ferragni come Victoria De Angelis: la maglia trasparente fa tendenza

Da una parte c’è chi sogna di avere una carriera come quella della moglie di Fedez che è riuscita a diventare non una semplice influencer, ma una vera imprenditrice capace di trasformare in oro tutto ciò che tocca e, dall’altra, c’è chi sogna di diventare una rockstar come Victoria che, con il suo basso, incanta i fan di tutto il mondo ogni volta che sale sul palco con i Maneskin.

Entrambe, inoltre, amano osare e, la Ferragni, nelle scorse ore, ha indossato una maglia simile a quella indossata da Victoria durante un recente concerto dei Maneskin. Chiara Ferragni, su Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in basso in cui indossa una maglia trasparente senza reggiseno.

Victoria De Angelis osa ogni volta che sale sul palco. Dopo aver suonato il suo basso salendo sul palco con il seno coperto solo da due cerotti a forma di X, recentemente, si è esibita con Damiano, Ethan e Thomas indossando una maglia trasparente a rete indossata senza reggiseno come potete vedere qui in basso.

Sia il look di Chiara Ferragni che quello della Angelis, più rock rispetto a quello della moglie di Fedez, ha riscosso un grandissimo successo sui social.