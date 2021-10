Seno più grande? 5 esercizi top per averlo tonico e pieno senza bisturi

By

Vorresti un seno più grande? Ecco 5 esercizi fai da te per averlo più sodo e armonioso in poche mosse. Lascia stare il bisturi! Armati di pazienza, costanza e buona volontà e avrai un nuovo décolleté!

Il seno è da sempre simbolo di femminilità. Facciamo il possibile per prendercene cura nel modo giusto, partendo dall’alimentazione. Un valido aiuto arriva anche dalla cosmesi; ci sono tanti prodotti specifici che aiutano ad avere un décolleté più sodo e pieno.

Ma le creme, da sole, non bastano! Vanno sempre abbinate a un corretto stile di vita, che includa anche l’esercizio fisico quotidiano.

E’ un dato di fatto: con il passare del tempo il seno cambia. La pelle perde tono ed elasticità. Incide moltissimo anche l’allattamento. Spesso, la suzione del bambino è così intensa da determinare la formazione di ragadi. Quindi, è piuttosto normale che, concluso l’allattamento, il seno appaia svuotato.

Ma nulla è perduto! Che sia grande, medio oppure piccolo, ci sono degli esercizi strepitosi per avere subito un seno più tonico. In alcuni casi, si riesce persino ad aumentarlo di una taglia! Ecco i 5 top da fare ogni giorno per un risultato pazzesco, senza ricorrere al bisturi.

Seno più grande: 5 esercizi fai da te che fanno miracoli!

Stanca del tuo seno piccolo? Le hai provate quasi tutte per averlo più grande senza riuscirci? Non fartene più un cruccio perché lo sport più aiutarti. Non ci credi? Prova questi 5 esercizi da fare a casa. Vedrai che l’aspetto del tuo décolleté migliorerà subito!

Partiamo dall’occorrente. Devi procurarti un set di pesi e una palla da pilates (in alternativa utilizza una sedia oppure un tappeto).

LEGGI ANCHE –> Come valorizzare al massimo un seno piccolo con minimo sforzo

Veniamo ora all’aspetto pratico, ovvero agli esercizi mirati da fare e a come eseguirli correttamente, step by step.

Pugni alternati con pesi – Prendi due pesi, uno con la mano destra e l’altro con la sinistra. Sposta un piede leggermente all’indietro, in modo tale che la gambe non siano allineate. Piega un po’ i gomiti e apri le braccia lateralmente. Fai attenzione: rivolgi i palmi delle mani in avanti e mantieni i manubri poco sopra l’altezza delle spalle. Con il braccio destro, sferra un pugno in avanti orientandolo a sinistra. Poi, fai lo stesso con l’altro braccio.

Flessioni toccando la spalla – Sistemati sul tappetino, nella posizione classica per fare le flessioni, ovvero con i palmi rivolti verso terra. Piega i gomiti e scendi con il busto fino quasi a sfiorare il tappetino. Concludi ogni piegamento, ritornando sempre alla posizione iniziale. Mentre lo fai, alza la mano destra da terra e tocca la spalla sinistra. Poi, riporta la mano a terra. Con la mano sinistra, invece, tocca la spalla destra e, poi, rimetti la mano terra.

Apri le braccia a farfalla – Utilizzando i manubri. Questo esercizio è un toccasana per rassodare e aumentare il volume del seno. Fai così: sdraiati sul pavimento oppure sistemati appoggiando la parte bassa della schiena su una palla gonfiabile. Fletti un po’ le ginocchia e tieni ben saldi i piedi sul pavimento. Piega leggermente i gomiti e apri le braccia ai lati, rivolgendo i palmi verso l’alto. Da questa posizione solleva i pesi verso l’alto, orientandoli verso il centro del petto. Infine, porta le braccia nella posizione di partenza e ripeti l’esercizio.

– Utilizzando i manubri. Questo esercizio è un toccasana per rassodare e aumentare il volume del seno. Fai così: sdraiati sul pavimento oppure sistemati appoggiando la parte bassa della schiena su una palla gonfiabile. Fletti un po’ le ginocchia e tieni ben saldi i piedi sul pavimento. Piega leggermente i gomiti e apri le braccia ai lati, rivolgendo i palmi verso l’alto. Da questa posizione solleva i pesi verso l’alto, orientandoli verso il centro del petto. Infine, porta le braccia nella posizione di partenza e ripeti l’esercizio. Flessioni sulla sedia – Sistemati appoggiando i palmi sul bordo della sedia. Fai forza sulle mani e porta i piedi in avanti. Questa è la posizione iniziale che devi assumere. Fatto questo, piega i gomiti a 90 gradi e abbassati fino a quando le spalle saranno allineate con i gomiti. Infine, fai leva sui palmi delle mani per ritornare alla posizione iniziale.

Plunk allungati – Da fare sul tappetino posizionandoti a faccia all’ingiù, con i polsi in allineati alle spalle e il corpo in posizione retta dai talloni alla testa. Mantieni la schiena dritta, stringi i glutei e solleva la mano destra stendendola dritta davanti a te. Fai lo stesso con l’altra mano, contemporaneamente. Questo esercizio è a dir poco formidabile per migliorare l’aspetto del tuo seno in pochissimo tempo. Provalo subito e abbinalo a tutti gli altri precedentemente descritti.

Con questi esercizi avrai un seno più grande e sodo senza bisturi. Non ti resta che provarli subito, per sentirti più bella e sicura.