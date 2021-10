By

Un secondo piatto goloso e anche molto scenografico, da preparare in meno tempo di quello che pensate il soufflé di pollo con prosciutto crudo è buonissimo

Il soufflé, dolce o salato, è una ricetta che mette sempre alla prova le cuoche, ma quando riesce bene è anche una grande soddisfazione. Dolce o salato, oggi lo prepariamo in questa versione: un sontuoso soufflé di pollo con prosciutto crudo e carne di vitello, cotto in forno e non a bagnomaria, come spesso succede.

Potete accompagnarlo con una purea soffice di patate, delle carote e piselli saltati insieme in padella oppure degli spinaci lessati e conditi. Un secondo piatto da grandi chef con poche mosse.

Ingredienti:

500 petto di pollo intero

250 g petto di vitello

70 g prosciutto crudo in fetta unica

120 g burro

60 g farina bianca

4 uova medie

1 cipolla bianca

1 carota

noce moscata q.b.

sale fino q.b.

pepe q.b.

Soufflé di pollo con prosciutto crudo

Prima di passare alla ricetta vera e propria, un consiglio che serve sempre per il soufflé. Non aprite mai il forno prima che il soufflé sia completamente montato: rischiate il disastro.

Preparazione:

Prendete un tegame medio, versate circa 600 ml di acqua e aggiungete la cipolla intera già sbucciata oltre alla carota pelata e tagliate in 2 o 3 parti per preparare un buon brodo di carne. Poi adagiate anche il pezzo di petto di vitello e fatelo lessare a fuoco medio.

In una padella mettete a rosolate il petto di pollo intero, privato dell’osso e delle parti grasse, con un terzo del burro. Quando ha preso bene colore su entrambi i lati, bagnatelo con un mestolo di brodo di carne.

Salate leggermente e completatene la cottura, in tutto serviranno circa 15 minuti. Poi spegnete anche il brodo e tirate fuori la carne di vitello, filtrando tutto il liquido che terrete da parte per la parte successiva.

In un altro tegame impastate la farina con 50 grammi di burro. Poi stemperate questo roux con il brodo tenuto da parte, regolate con pizzico di sale, una macinata di pepe e una grattata di noce moscata, portando poi la salsa sul fuoco.

Continuando a mescolare, aggiungete la carne di pollo e quella di vitello tagliate a tocchetti. Lasciate scaldare a amalgamare, poi versate tutto nel mixer insieme al prosciutto tagliato a dadini. A quel punto unite anche i tuorli, uno alla volta facendoli inglobare.

Quindi togliete il composto, ancora denso, dal fuoco e lasciatelo raffreddare.

A parte montate gli albumi a neve soda con un pizzico di sale, senza smontarli, all’impasto ormai freddo. Ungete con il resto del burro uno stampo da soufflé e riempitelo per due terzi con il composto.

Infine infilatelo nel forno a portato a 200° per circa 25 minuti. Sfornate, lasciatelo compattare per cinque minuti e servitelo a fette.