Makeup minimalista per l’inverno: ecco i 4 prodotti che ti regaleranno un viso da favola!

Può esistere un makeup minimalista? Assolutamente sì! Scopriamo i 4 prodotti irrinunciabili che vi cambieranno completamente l’aspetto del vostro viso in pochi minuti!

Se siete tra le donne che hanno fatto del minimalismo un modo di essere e vivere, ecco per voi l’opportunità di ridurre ‘al minimo’ il contenuto del vostro beauty case!

Un makeup completo realizzato con solo quattro prodotti che vi regaleranno un aspetto meraviglioso e curato ogni giorno in pochi, pochissimi minuti.

Makeup minimalista: attenzione alla skincare!

Un bel trucco parte sempre da una bella pelle, per questo ogni giorno ci si dovrà prendere cura dell’epidermide del viso struccandola alla perfezione e donandole idratazione e nutrimento.



Anche in questo caso saranno pochi ed essenziali i prodotti da utilizzare. Fondamentale uno struccante, meglio se bifasico, in grado di eliminare facilmente ogni traccia di makeup senza stressare la pelle.

Dopo aver struccato, viso, occhi e labbra, ecco il momento della detersione che si potrà eseguire lavando semplicemente il viso con un detergente delicato ed indicato per il viso.

La tonificazione sarà fondamentale per mantenere la pelle elastica e luminosa. Il modo più veloce ed efficace? Travasare il tonico preferito o un idrolato di fiori in un contenitore spray e tenerlo in frigorifero. La pelle riceverà un trattamento urto che la renderà tonica, fresca e luminosa.

Dopo aver fatto assorbire il tonico, si potrà passare ad utilizzare una crema viso, specifica per il proprio tipo di pelle e un contorno occhi per mantenere questa delicata parte del viso sempre ben idratata.

Makeup minimalista: ecco come realizzarlo con soli tre prodotti!

Se si ha una bella pelle, realizzare un makeup sarà sicuramente più semplice, ma anche se si ha un’epidermide delicata e colpita da piccole problematiche come brufoletti o pori dilatati con questi 4 prodotti si riusciranno a camuffare. Ecco i prodotti irrinunciabili per un makeup minimalista:

1- Il correttore liquido

Il correttore liquido permetterà di creare una base omogenea andando a nascondere i principali difetti come occhiaie, rossori attorno alla bocca o al naso e piccole imperfezioni.

Una volta applicato andrà sfumato alla perfezione con una spugnetta per makeup inumidita, questo permetterà un’applicazione naturale e senza prodotto in esubero.

2- La matita occhi

La matita occhi, che sia nera o marrone, permetterà di realizzare una semplice bordatura ma anche una sfumatura molto elegante sulla palpebra mobile che regalerà uno sguardo magnetico in pochi secondi.

3- Il mascara

Il mascara sarà insostituibile e completerà il makeup occhi in modo perfetto. Piegare le ciglia e applicare il prodotto incurvandole ulteriormente regalerà un effetto vamp!

4- Il blush

Il blush sarà un alleato importantissimo che potrà essere utilizzato per arricchire il trucco occhi alternandolo alla matita, magari applicato sulla piega dell’occhio, regalare freschezza e luminosità all’incarnato applicandolo sulle gote e donare un allure delicata alle labbra tamponandolo delicatamente su di esse.

Ecco che con soli 4 prodotti sarete pronte e perfette in pochissimi minuti!