I duchi di Sussex continuano a dare battaglia alla Royal Family, che pure cerca in tutti i modi di riportare la pace. Stavolta, però, ne hanno combinata una grossa. Ecco il gesto di Harry e Meghan che ha fatto infuriare William e Kate.

I duchi di Sussex ci hanno ormai abituati a decisioni improvvise e fuori protocollo. Nessuno però avrebbe potuto immaginare che avrebbero scelto di non partecipare a un evento di enorme importanza per la Famiglia Reale e per il popolo britannico.

Il gesto di Harry e Meghan che ha fatto infuriare William e Kate

Harry e Meghan hanno comunicato che non saranno presenti al party per lo svelamento della statua in onore di Lady Diana a Kensington Palace. L’evento era stato spostato in autunno per le esigenze sanitarie dovute al Covid.

Il popolo britannico, come ci si poteva aspettare, non ha reagito bene alla decisione dei duchi di Sussex. Anche i tabloid inglesi hanno espresso tutto il loro sdegno a riguardo, anche perché le scuse addotte dalla coppia più discussa d’Inghilterra sono effettivamente poco credibili.

Harry ha infatti comunicato che non potrà partecipare all’evento perché molto impegnato nella stesura del suo libro di memorie. Una scusa, possiamo dire, decisamente poco plausibile, che induce a chiedersi quali siano i reali motivi che possono spingere un figlio a non essere presente a una cerimonia importante dedicata all’amata mamma.

LEGGI ANCHE–> Harry e Meghan, la proposta indecente a cui non hanno potuto dire no

Alla festa, fissata per il 19 ottobre, saranno presenti un centinaio di ospiti illustri, tra cui anche il caro amico di Lady Diana Elton John (che le dedicò la bellissima Candle in the Wind il giorno del suo funerale).

Un affronto, quello di Harry e Meghan, decisamente imperdonabile secondo il popolo britannico. La domanda, quindi, sorge spontanea: quanto ancora potranno sopportare i membri della famiglia reale?