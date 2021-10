Ecco il trucco che non conoscevi per far maturare la frutta più in fretta

Se hai comprato un gran quantitativo di frutta ed è ancora acerba: ecco il trucco che forse nn conoscevi per farla maturare più in fretta.

Molto spesso accade di comprare un quantitativo maggiore di frutta per non dover andare troppo spesso al supermercato o dal fruttivendolo e acquistandola preferiamo sceglierla meno matura, proprio perché possa conservarsi più a lungo.

Gli stessi supermercati spesso propongono prodotti poco maturi per far sì che la frutta resista più a lungo e non vada incontro a eventuali deperimenti repentini. Cosa succede però se tutta la frutta acquistata non è matura e vogliamo consumarla a stretto giro?

Esistono alcuni trucchi che ci permettono di far maturare la frutta più velocemente e in modo naturale, scopriamo di cosa si tratta e come fare per avere frutta matura nell’immediato.

Ecco come far maturare velocemente la frutta

Avete mai notato che ci siano frutti che dopo essere stati staccati dall’albero ancora poco maturi continuano a non maturare mai? Forse molti non sanno che i frutti si dividono in due categorie ovvero quelli climaterici che maturano anche dopo essere stati raccolti e quelli non climaterici la cui maturazione si blocca nel momento del raccolto.

Tra i frutti climaterici troviamo: mele, kiwi, banane, albicocche, pesche, prugne, meloni, pere. Questi frutti sono noti per avere una quantità di etilene più elevata che accelera la maturazione.

Mentre tra i frutti non climaterici ci sono: agrumi, fragole, ciliegie, mirtilli, more, lamponi, melograni, uva, ananas.

Innanzitutto per entrambe le tipologie meglio non metterli mai in frigorifero se vogliamo che maturino prima, altrimenti quest’ultima tarderà ad arrivare e forse per alcuni frutti non arriverà mai.

Per i frutti climaterici basterà tenerli a temperatura ambiente e il processo avverrà da solo nell’arco di 5-6 giorni. Per far maturare dei frutti poco maturi più velocemente invece, basterà prendere una busta di carta, tipo quelle del pane e mettere all’interno un frutto climaterico come una mela, quindi uniamo la frutta non matura che vogliamo portare presto a maturazione. Vedremo come nell’arco di poco tempo tutta la nostra frutta sarà matura.

Un altro metodo è quello del panno di lino o cotone. Basterà stenderlo e posizionare la frutta sopra di esso, cercando di fare in modo che i frutti non si tocchino fra di loro. Aggiungiamo qualche mela e lasciamo maturare i frutti. Rispetto al sacchetto di carta è un po’ più lento come metodo ma comunque può aiutare la maturazione.

Altrimenti c’è sempre la vecchia cesta di vimini che fa anche arredamento. Potremo riempirla di frutta, senza però esagerare e aggiungere i soliti frutti climaterici, meglio mele e banane per accelerare il processo di maturazione.

Infine, un ultimo consiglio è di evitare di acquistare i frutti non climaterici poco maturi perché farli maturare dopo la raccolta in molti casi è quasi impossibile. Meglio quindi acquistarli già maturi.

E se doveste al contrario avere frutta troppo matura? Il consiglio è di non sprecarla ma di riutilizzarla con queste idee di ricette anti-spreco.