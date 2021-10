Foxy Eyes Autunno 2021 | Il trucco occhi seducente e super naturale

Il Foxy Eyes per l’Autunno è facilissimo da realizzare e riprende molto da vicino lo schema di applicazione del foxy eyes che siamo abituate a realizzare con colori molto scuri.

Il successo di questo make up sta tutto nel fatto che si tratta di un trucco molto semplice da realizzare ma che dona al viso un aspetto molto sofisticato e agli occhi uno sguardo magnetico.

Dal momento che per realizzarlo di solito si utilizzano colori piuttosto scuri, come il nero e il grigio, spesso questo make up viene “relegato” solo all’inverno oppure alle occasioni particolari.

Utilizzando i colori tipici della palette autunnale, invece, il foxy eyes può trasformarsi facilmente in un make up da utilizzare ogni giorno senza correre il rischio di essere “too much”.

Il segreto starà nella scelta dei colori, che dovranno essere tre: uno molto chiaro per la palpebra, uno scuro per la creazione dell’ombra e dell’ala che caratterizza il foxy eyes, e un terzo a metà tra i primi due con cui realizzare le altre ombre sulla parte superiore della palpebra.

Il consiglio è di optare per colori armocromatici con la carnagione, quindi rosa antico e rosa pallido per le donne dalla pelle olivastra, da scurire con del marrone freddo (cioè senza rosso/arancio al proprio interno), rosa pesca e marrone caldo per le donne dal sottotono caldo – dorato.

L’ideale però sarebbe individuare un colore nude o neutro che riprenda il più fedelmente possibile il colore naturale della palpebra, limitandosi a renderlo più compatto e omogeneo senza alterarlo.

Foxy Eyes d’Autunno: i segreti per un trucco top

Per realizzare un foxy eyes delicato e perfetto per l’autunno è necessario realizzare un trucco che sia il più possibile pulito e ben sfumato.

A questo scopo sarà necessario preparare le palpebre realizzando una base occhi uniforme e compatta, in grado non solo di mantenere il trucco il più a lungo possibile, ma anche di minimizzare le piccole pieghe della palpebra che rovinano la compattezza del make up.

Il prodotto migliore per raggiungere questo scopo è il primer, in grado di creare una pellicola siliconica sulla palpebra in grado di minimizzare i pori e le piccole pieghe naturali.

Fatto questo sarà importante creare una base trucco perfetta utilizzando un fondotinta colorato per correggere le discromie e in particolare le zone scure intorno agli occhi.

Leggi Anche => Correttore pesca: il colore e la texture perfetti per minimizzare le occhiaie

Una volta corrette le discromie sarà il momento di applicare il fondotinta. Naturalmente bisognerà utilizzare lo stesso prodotto impiegato per il resto del viso, applicandolo nella maniera più precisa e uniforme possibile, possibilmente con una blending sponge che permette di far aderire molto bene il prodotto alla pelle.

Anche l’applicazione dell’ombretto chiaro dovrà essere estremamente accurata, in maniera da rendere la parte interna e centrale della palpebra molto luminosa e omogenea.

A questo punto bisognerà tracciare una piccola ala partendo dall’angolo esterno dell’occhio utilizzando una matita marrone bene appuntita.

Leggi Anche => Temperare le matite per gli occhi senza romperle sembra impossibile? Ecco il segreto!

Per farlo correttamente e “beccare” subito l’angolazione giusta il consiglio è di utilizzare un piccolo pezzo di cartone dritto da posizionare come un righello, in maniera da unire l’angolo esterno dell’occhio alla punta del sopracciglio.

A questo punto basterà sfumare la matita con un pennellino rigido dalla punta piatta e applicare pochissimo colore scuro nell’angolo esterno dell’occhio.

Sarà fondamentale sfumare il prodotto più scuro con un pennello piuttosto piccolo, avendo cura di non “invadere” la zona centrale della palpebra.

A questo punto si potrà applicare il terzo colore nella piega della palpebra e appena sopra la sfumatura più scura nell’angolo esterno. In questo modo il trucco risulterà più complesso e interessante dal punto di vista cromatico ma, anche in questo caso, si dovrà prestare la massima attenzione a non invadere la parte chiara dell’occhio per non farlo apparire più piccolo e snaturare il foxy eyes.

Per chi non può assolutamente fare a meno dell’illuminante, il punto esatto in cui applicarlo è nell’arco inferiore del sopracciglio, cioè nella zona vuota che si forma tra il sopracciglio e la linea di matita sfumata.

Il tocco finale per questo perfetto make up occhi per l’autunno 2021 è rappresentato da una sottile sfumatura sotto la palpebra inferiore dell’occhio, da realizzare con la massima precisione utilizzando il “terzo colore” applicato anche nella piega dell’occhio. Anche in questo caso si potrà utilizzare un pennellino piatto e sottile.

Per ultimo, mascara o ciglia finte faranno risaltare ancora di più la parte chiara e brillante della palpebra, quindi si consiglia un mascara molto scuro e ciglia molto lunghe solo nell’angolo esterno, in maniera da “allungare” ulteriormente la forma finale dell’occhio.