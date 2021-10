Inserire le noci, come altra frutta secca, nella nostra dieta settimanale è un buon modo per volerci bene ecco un menu della domenica con le noci protagoniste

Di solito sono gettonatissime sotto le feste, ma in realtà le noci insieme a tutto il resto della frutta secca in generale fanno benissimo alla nostra salute tutto l’anno. Certo, sempre senza esagerare perché 100 grammi di prodotto valgono quasi 700 calorie.

Ma se prepareremo un menù completo a base di noci, dal primo piatto al dolce, otterremo due risultati concreti.

Fare bene alla nostra salute, perché contengono antiossidanti, combattono i radicali liberi, regolano il livello di zuccheri nel sangue, tengono sotto controllo peso e colesterolo. E anche mangiare bene, perché questo frutto dà un sapore speciale ad ogni piatto.

Ecco perché nel nostro menù della domenica abbiamo pensato a tre piatti speciali ma anche molto facili da preparare. Sono le linguine con pesto di noci e pomodori secchi, lo stufato di manzo con le noci e la crostata con la confettura di fichi e noci.

Menù della domenica a basi di noci

Primo piatto: linguine con pesto di noci e pomodori secchi

Una variante ancora più golosa al classico pesto, che è anche a base di pinoli, per un primo piatto da veri intenditori. Oggi condiamo la pasta con un condimento molto veloce da preparare, a base di prodotti naturali e quindi controllatissimi.

Tecnicamente è un condimento estivo, perché dovrebbe essere consumato a freddo. Ma in realtà potete prepararlo tutto l’anno, con il vantaggio che è pronto davvero in pochissimo tempo. E se non ci credete, leggete la ricetta completa.

Secondo piatto: stufato di manzo con le noci

Lo stufato di manzo con le noci è una variazione sul tema del classico piatto di carne che è un simbolo dei nostri pranzi domenicali, semplicemente perché ci vuole il tempo giusto per prepararlo.

Un secondo piatto gustoso e sano perché per prepararlo non useremo il burro o altri grassi.

La carne cucinata in questo modo diventerà morbidissima e farà un bel mix con la croccantezza della noci. In più, se avanza, potremo utilizzare il sughetto anche il giorno dopo per condire un piatto di pasta.

Dolce: crostata con la confettura di fichi e noci

Per concludere questo pranzo speciale, prepariamo una deliziosa crostata con confettura di fichi e noci, che tornerà utile anche per la prima colazione o per gli spuntini di mezza giornata.

La base è una classica pasta frolla, che potete facilmente preparare a casa, riempita da una deliziosa confettura di fichi e dai gherigli delle noci. Un profumo inebriante e un sapore buinissimo, il miglior modo per stupire tutti.