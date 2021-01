Linguine con pesto di noci e pomodori secchi , ricetta veloce

La cucina molto spesso è fatta di ingredienti semplici e di cotture veloci. Con le linguine con pesto di noci e pomodori secchi non potete sbagliarvi

Il pesto è una grande invenzione italiana, una delle ricette simbolo della Liguria, ma esistono anche tante varianti sul tema. Utilizzando la frutta secca, possiamo preparare un gustoso pesto di noci per condire la pasta.

Un primo piatto tipicamente estivo, perché questo è un condimento fresco. Ma potete riproporlo anche d’inverno con lo stesso risultato. Ingredienti che tutti possiamo avere in casa, una salsa pronta in 5 minuti, non c’è nulla da cuocere se non la pasta. Cosa possiamo volete di più?

Linguine con pesto di noci e pomodori secchi, cambiate la frutta secca

Se vi è piaciuto questo pesto con le noci, private e sostituirle con le mandorle pelate. Un altro condimento tutto da provare.

Ingredienti:

320 g linguine

120 g noci sgusciate

30 g pinoli

50 g formaggio grattugiato

40 g pomodori secchi sott’olio

20 ml olio extravergine d’oliva

1 spicchio di aglio

sale

Preparazione:

Mentre mettete a bollire l’acqua per la pasta potete già preparare pesto di noci. Versate nel bicchiere del mixer i gherigli già puliti insieme ai pinoli e ai pomodori secchi. Date una frullata per pochi secondi iniziando ad amalgamare gli ingredienti.

A quel punto aggiungete il formaggio grattugiato, lo spicchio di aglio pulito, l’olio e il sale. Continuate a frullare fino a quando non diventa una salsa cremosa. Se fosse troppo densi, allungate con un mestolino di acqua della pasta.

Spostate poi il pesto di noci in una padella ampia che servirà per condire la pasta. Quando gli spaghetti sono cotti, scolateli al dente e versateli direttamente nella padella. Accendete il fuoco e allungate con poca acqua di cottura della pasta che servirà per creare la cremina insieme all’amido della pasta.

Quanto è tutto ben amalgamato, togliete dal fuoco e impiattate. Prima di portare in tavola decorate con qualche pezzetto di pomodoro secco che dà colore, profumo ma anche sapore.