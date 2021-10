Routine capelli grassi: 5 segreti per averli sani e puliti più a lungo

Routine capelli grassi: 5 astuzie incredibili per averli finalmente più sani e puliti. Dirai addio allo shampoo che dura poche ore. Mai più capelli unti al tatto!

Capelli che passione! Sono il nostro biglietto da visita; a volte basta soltanto cambiare taglio e il nostro aspetto migliora. Discorso simile per la piega; liscia, riccia oppure ondulata, è proprio quello che ci vuole per un cambio look veloce, che ci faccia sentire più belle e sicure.

Tutto si può fare su capelli in buona salute. E’ importante prendersene cura, soprattutto nei cambi di stagione. A fine estate, la chioma è più spenta, opaca e disidratata. Tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine.

E’ ormai provato: l’estate provoca un generale indebolimento dei capelli. Ecco perché, a inizio autunno, notiamo una massiccia caduta che ci getta nel panico. Ma nulla è perduto: con prodotti specifici si può risolvere in poche settimane. Per la hair routine autunnale le fiale anticaduta sono un must have irrinunciabile. Tutte noi, almeno una volta, le abbiamo utilizzate.

I capelli grassi, magari con forfora, sono un cruccio per tante donne. Non si fa in tempo a fare lo shampoo che, poche ore dopo, sono già unti al tatto. Che sia estate, autunno o inverno fa poca differenza; si sporcano subito e, di conseguenza, la piega dura pochissimo.

Per fortuna, però, i rimedi ci sono! Ti sveliamo 5 segreti incredibili per combattere il problema dei capelli grassi e uscire dall’imbarazzo. Scopriamoli subito.

Routine capelli grassi: puliti più a lungo in 5 mosse!

Routine capelli grassi: se non hai ottenuto finora buoni risultati, devi assolutamente rivederla. Ecco i 5 consigli top per risolvere in poco tempo. L’aspetto dei capelli migliorerà moltissimo, saranno sani e puliti più a lungo.

Vediamo insieme quali sono gli step da seguire. Non saltarne neppure uno!

Usa uno shampoo non troppo schiumogeno – In commercio ci sono tanti prodotti con questa caratteristica. Con uno shampoo così si forma meno schiuma e, quindi, rimuoverai ogni residuo senza troppa fatica. Il consiglio in più: risciacqua sempre con acqua tiepida massaggiando i capelli alle radici.

– In commercio ci sono tanti prodotti con questa caratteristica. Con uno shampoo così si forma meno schiuma e, quindi, rimuoverai ogni residuo senza troppa fatica. Il consiglio in più: risciacqua sempre con acqua tiepida massaggiando i capelli alle radici. Non esagerare con le quantità – E’ la regola d’oro di tutti gli hair stylist: bisogna usare una noce di shampoo da distribuire su tutta la lunghezza dei capelli, massaggiando delicatamente. Non è la quantità ma la qualità dello shampoo a fare la differenza, ricordalo. Ti suggeriamo di usare un prodotto sebo normalizzante, magari a base di aleppo o di ortica della linea Klorane.

Mai applicare il balsamo sulla cute – Se proprio non sai rinunciare a questo prodotto, almeno stendilo nel modo gusto. Mai sulla cute! Al contrario, se lo fai, rischi di stimolare ancora di più la produzione di sebo.

– Se proprio non sai rinunciare a questo prodotto, almeno stendilo nel modo gusto. Mai sulla cute! Al contrario, se lo fai, rischi di stimolare ancora di più la produzione di sebo. Risciacqua bene, con acqua abbondante – Non è assolutamente vero che i capelli grassi vanno lavati meno. Si consiglia di fare lo shampoo almeno tre volte a settimana. Questo ritmo, ti permette di eliminare il sebo in eccesso che si deposita soprattutto alle radici. La cosa importante, però, è risciacquare bene con acqua abbondante e tiepida, per rimuovere tutti i residui e permettere così ai pori di respirare.

Prova i risciacqui a base di aceto di mele – Questo prodotto è un vero elisir di bellezza per i capelli grassi. Ha proprietà riequilibranti e purificanti, svolge un’azione disinfettante naturale, andando a contrastare piccole infiammazioni e dermatiti causate dal sebo in eccesso. Però, devi sempre diluirlo in acqua, per non irritare il cuoio capelluto.

Per il trattamento a base di aceto di mele procedi così: aggiungi 3-4 cucchiai di aceto di mele in un litro e mezzo di acqua e utilizza la soluzione una volta a settimana per sciacquare i capelli, dopo aver eliminato i residui di shampoo. Lascialo agire per qualche minuto e, poi, passa al risciacquo finale con acqua tiepida. La tua chioma sarà più lucente!

Se hai i capelli grassi, d’ora in avanti non saranno più un problema. Segui questi consigli e l’aspetto della tua chioma migliorerà moltissimo. Ti sentirai più sicura e motivata. Fidati di noi!