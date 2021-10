By

Lei è una showgirl davvero iconica nel panorama televisivo italiano e tutti la ricordiamo come la velina bionda a Striscia la Notizia, nei primi anni 2000. Ma sapete com’è diventata la figlia di Maddalena Corvaglia? Uguale a lei!

L’esuberante Maddalena Corvaglia è una delle showgirl più belle d’Italia, nonché grande amica della collega Elisabetta Canalis, conosciuta sul set di Striscia la Notizia. Non tutti però conoscono sua figlia, Jamie, che all’età di 10 anni è davvero identica alla mamma.

La carriera di Maddalena prende il via con la sua partecipazione a Striscia la Notizia. Da quel momento, è richiestissima. Nel 2006 conduce il programma Sanremo Lab giovani, che seleziona giovani talenti. Nello stesso anno diventa conduttrice radiofonica per radio R101.

Partecipa anche come co-conduttrice a programmi come BravoGrazie, Scalo 76 (con Daniele Bossari e Paola Maugeri) e Balls of Steel.

Per cinque anni ha una relazione con Enzo Iacchetti, storia conclusasi probabilmente a causa del calendario sexy della rivista Max per cui Maddalena posò nel settembre del 2007.

Nel 2011 sposa a Mirandola lo statunitense Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi (con Elisabetta Canalis come testimone). Dalla relazione con Burns, Maddalena ha una figlia Jamie Carlyn Birnbaum, nata il 28 settembre 2011.

Ma come è diventata la figlia di Maddalena Corvaglia, Jamie?

Sono passati ormai dieci anni dalla nascita della piccola Jamie, che sta crescendo al riparo dai paparazzi e dalla vita mondana, protetta da mamma Maddalena.

La showgirl ha recentemente condiviso sul suo account Instagram una foto che la ritrae in compagnia della figlia in occasione del suo decimo compleanno e la somiglianza tra le due non potrebbe essere più evidente!

“Buon compleanno Jamie!” Scrive Maddalena in didascalia. “Non sono una mamma perfetta, ma a noi non piace la perfezione. Sono invece una mamma fortunata che grazie a te, 10 anni fa, ha scoperto l’amore incondizionato“.

Un rapporto madre-figlia davvero stretto, che sembra rafforzarsi ogni giorno di più.