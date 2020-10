Maddalena Corvaglia: 10 esercizi “killer” per un addome scolpito

Se anche voi volete avere un addome perfettamente scolpito come quello di Maddalena Corvaglia ecco i 10 esercizi “killer” per ottenerlo.

Che Maddalena Corvaglia sia un amante del fitness non è un segreto. L’ex velina bionda che faceva coppia con Elisabetta Canalis a Striscia la Notizia mostra un fisico davvero scultoreo su Instagram.

Attivissima sui social, la showgirl pugliese tiene informati i suoi tantissimi sostenitori che hanno raggiunto la quota di 1 milione e 200mila, con foto e video della sua vita professionale e privata. Spesso infatti la vediamo insieme alla figlia Jamie Carlyn Birnbaum avuta dall’ex marito Stef Burns il chitarrista della band di Vasco Rossi, da cui si è separata nel 2017.

In particolare la bella Maddalena ha voluto offrire a tutti i suoi seguaci uno spunto davvero utile per avere un addome scolpito come il suo, grazie a 10 esercizi da lei stessa definiti “killer”. Scopriamoli.

Ecco i 10 esercizi “killer” per un addome scolpito come quello di Maddalena Corvaglia

Sulla bellezza di Maddalena Corvaglia poco c’è da discutere. La 40enne di origini salentine vanta un fisico marmoreo. Ma come fa a tenersi così in forma? Di sicuro facendo molto sport.

Capita infatti di vederla spesso mentre si allena su Instagram, con scatti e brevi video che documentano il suo costante lavoro fisico. Ultimamente poi si è cimentata anche nella pole dance incantando tutti i suoi seguaci con delle performance davvero eccezionali.

Visualizza questo post su Instagram Una 🌝 Nessuna 🌚 Centomila ❤️⭐️🌺 Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia) in data: 7 Ott 2020 alle ore 6:30 PDT

Ma se per questa disciplina, peraltro molto affasciante, servono probabilmente delle caratteristiche fisiche e un certo tipo di allenamento per poterla svolgere, non si può dire lo stesso per il lavoro sull’addome.

Grazie a una serie di 10 esercizi, che la bella Maddalena definisce “killer” probabilmente perché molto efficaci, finalmente anche noi potremo avere un addome scolpito come il suo.

1) Il primo esercizio è un plank con la variante di toccare la spalla. Prima con una mano poi con l’altra.

2) Il secondo esercizio prevede ancora una variante del plank e consiste nel portare i gomiti a terra. Si scende prima con l’uno poi con l’altro.

3) Nel terzo esercizio in posizione a triangolo si tocca prima con una mano poi con l’altra il piede opposto.

4) Nel quarto Maddalena esegue un plank laterale staccando la gamba sotto. Ovviamente prima da un lato e poi dall’altro.

5) Il quinto esercizio è basato sull’equilibrio. Si stacca una gamba e si porta dietro, con le braccia si va avanti fino a portarle in parallelo con il pavimento e poi si torna in posizione di partenza e si solleva la gamba. Anche questo esercizio andrà fatto prima da un lato e poi dall’altro.

6) Nel sesto esercizio ritroviamo ancora il plank laterale ma stavolta si resta in isometria qualche secondo e si riscende. Anche questo andrà eseguito prima da un lato poi dall’altro.

7) Il settimo esercizio è molto simile al precedente: si esegue ancora un plank laterale ma tornando si porta il braccio dentro, quasi ad eseguire una piccola torsione. Anche qui prima da un lato poi dall’altro.

8) Nell’ottavo esercizio si parte in posizione a triangolo e si stacca una gamba, facendo uno slancio indietro e portandola poi avanti prima a destra e poi a sinistra. Quindi si ripete con l’altra gamba.

9) Nel nono esercizio si fa un affondo avanti seguito da un torsione del busto con un pesetto. Anche qui prima un lato e poi l’altro.

10) Infine, nel decimo esercizio si parte da posizione di plank e si eseguono dei salti a piedi uniti prima da un lato poi dall’altro.

Cosa ne pensate di questo super allenamento?