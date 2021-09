Crostata con la confettura di fichi e noci: il dessert che già ti fa assaporare l’autunno

La crostata con la confettura di fichi e noci è il dessert che già ti fa assaporare l’aria d’autunno: scopri la ricetta.

Se già hai accantonato l’estate e sei nel mood autunnale questo dessert fa al caso tuo: la crostata con confettura di fichi e noci e un dolce squisito da consumare per un fine pasto o per una sostanziosa merenda.

Per realizzarlo potrete utilizzare della confettura fatta in casa a base di fichi, i tipici frutti tardo-estivi. Il periodo in cui fare delle deliziose confetture con questi prodotti è proprio questo. Qui scopri tutti gli errori da evitare per un risultato eccellente.

Per realizzarla occorrerà preparare una base di friabile pasta frolla, poi si aggiunge della confettura di fichi e gherigli di noce. Il risultato sarà eccezionale. E segnatevi la ricetta perché questo dessert vi accompagnerà poi anche per tutto l’inverno. Scopriamo come realizzarlo.

Ecco la ricetta della crostata con confettura di fichi e noci

L’estate è quasi giunta al termine e in men che non si dica si torna tra i banchi di scuola e alle tristi giornate in ufficio. Cosa c’è di meglio allora che allietarsi il palato con ricette sane e genuine?

Ne è un esempio la crostata con confettura di fichi e noci, un dessert squisito da preparare con la marmellata fatta in casa per un risultato ancora più speciale. Se abbiamo la fortuna di aver un albero di fico e di poter raccogliere tanti squisiti frutti il consiglio è quello di preparare un golosa confettura da mettere in dispensa.

Con questa poi potremo realizzare vari dolci tra cui la nostra deliziosa crostata che andremo ad arricchire anche con dei croccanti gherigli di noci. E allora visto che settembre ormai è arrivato non ci resta che riaccendere il forno. Scopriamo la ricetta di questo goloso dolce dal sapore tipicamente autunnale.

Ingredienti

Per la pasta frolla:

250 g di farina 00

120 g di zucchero

1 uovo

120 g di burro

scorza grattugiata di 1 limone o aroma di vaniglia

Per la farcitura:

250 g di confettura di fichi

20 gherigli di noci

Per decorare:

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Iniziamo dalla frolla e la prepariamo con il metodo della sabbiatura. In un mixer o nella planetaria o con il bimby versiamo la farina e aggiungiamo il burro freddo a pezzi. Azioniamo le lame a più riprese fino ad ottenere un composto sabbioso. In questo odo l’impasto non si scalderà eccessivamente. Uno dei segreti per una buona frolla è infatti proprio questo.

Ora aggiungiamo lo zucchero, l’uovo e la scorza di limone o l’aroma di vaniglia e azioniamo ancora il mixer. Facendo attenzione a non frullare ma solo a mescolare. Usiamo per pochi secondi e ad intermittenza.

Una volta che si sarà amalgamato l’impasto lo versiamo sopra ad una spianatoia e formiamo una palla che andremo ad avvolgere nella pellicola. Mettiamola in frigorifero per circa 1 ora.

Prendiamo ora una teglia dal diametro di 24 cm e ricopriamola con la carta da forno. Stendiamo la frolla avendo cura di sistemare i bordi rialzandoli. Con i rebbi di una forchetta buchiamo la base e poi stendiamo la confettura di fichi.

Decoriamo ora con i gherigli di noci che potremo disporre come più preferiamo a seconda dei nostri gusti personali. Il consiglio è quello di adagiarli sulla superfice della torta a raggiera. Inforniamo a 180°C per 25 minuti con il forno pre-riscaldato.

Quando la crostata si sarà raffreddata spolverizziamo sopra dello zucchero a velo e serviamo.