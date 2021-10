Lory Del Santo e il terribile, doppio dramma: dolore senza fine

Lory Del Santo è un personaggio molto noto che nel suo passato conserva il ricordo di un doppio dramma.

Lory Del Santo è un volto molto noto nel panorama televisivo. Attrice e showgirl ha infatti partecipato a svariati programmi tv, iniziando come valletta per proseguire come showgirl, fino a farsi notare come attrice.

Personaggio in grado di rinnovarsi e di restare sempre al passo coi tempi (basti pensare la partecipazione con annessa vittoria a L’isola dei famosi), è spesso in tv, dove di recente si è fatta notare per aver preso parte a programmi come La fattoria, Pechino Express e il Grande Fratello Vip.

La sua vita nasconde però anche un passato piuttosto tragico e nel quale ha vissuto due drammi davvero terribili che l’hanno segnata per sempre.

Lory Del Santo ed il doppio dramma che l’ha cambiata per sempre

Al di là delle sue tante apparizioni in tv, Lory Del Santo ha saputo farsi notare per alcune storie importanti come quella con il miliardario Adnan Khashoggi e per quella con Eric Clapton. Storia che, però, cela uno dei suoi drammi più grandi.

Dal loro amore, nacque infatti il piccolo Conor la cui vita si è interrotta tragicamente e troppo presto, cadendo a soli cinque anni dal 53esimo piano di un grattacielo di New York.

Un dramma causato da una svista di un addetto delle pulizie che aveva lasciato aperta una porta finestra dando vita ad una vera e propria tragedia. Una di quelle dalle quali una madre non si riprende mai del tutto e che Lory Del Santo si era costretta ad affrontare solo perché ai tempi era già in attesa di un altro figlio, avuto con l’imprenditore Silvio Sardi.

Successivamente, nel 1999 è arrivato un terzo figlio del quale non è mai stato noto il padre. Il suo nome era Loren e purtroppo, anche per lui la vita è terminata troppo presto.

Il giovane si è infatti suicidato nel 2018, straziando nuovamente il cuore di mamma di Lory che oggi, con più forza e grinta che mai, continua ad andare avanti nonostante un dramma davvero tragico vissuto per ben due volte in una sola vita. Un dramma che ha spesso raccontato e che traspare anche dalle dediche che fa ai suoi figli di tanto in tanto.