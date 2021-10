Ex velina di Striscia la Notizia: dopo il successo, nuova vita

Vi ricordate di Fanny Cadeo? Ecco cosa fa oggi l’ex velina di Striscia la Notizia e com’è la sua nuova vita.

Fanny Cadeo è un nome piuttosto noto nella tv italiana. Ciò si deve in particolar modo alla sua partecipazione a Striscia la Notizia in veste di velina. Cosa che risale ai primi anni 90 ma che si può definire un po’ il suo debutto.

Si tratta infatti di un ruolo che l’ha poi portata a proseguire la sua carriera in tv, facendosi conoscere sempre di più dal grande pubblico, sopratutto per la sua bellezza.

Ma cosa fa oggi, Fanny Cadeo? Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata e sulla carriera che, in tutti questi anni è evoluta senza mai arrestarsi.

Fanny Cadeo: ecco cosa fa oggi l’ex velina di Striscia la Notizia

Il volto di Fanny Cadeo è difficile da dimenticare almeno come lo è il suo nome. Dopo Striscia la Notizia ha infatti preso parte a svariati programmi come Hola Raffaella.

Nei suoi sogni, però, c’è sempre stata anche la recitazione. Motivo per cui con il passare del tempo ha iniziato ad apparire in varie produzioni arrivando a recitare anche in serie molto note come “Un posto al sole” o “La squadra”.

Dalla tv al teatro, la recitazione è diventata sempre più il suo interesse maggiore, portandola a far parte del cast teatrale di Sex in the City e di altre produzioni importanti. Una carriera sicuramente interessante, che è sfociata anche nel radiofonico e alla quale ha affiancato anche soddisfazioni in ambito personale.

LEGGI ANCHE -> Cameriera in un fast food: l’altra vita della star della musica

Oggi, infatti, Fanny Cadeo è la mamma super felice di Carol, la bambina avuta con Stefano Caviglia, un imprenditore immobiliare con il quale l’attrice ha avuto una relazione per circa cinque anni.

Per quanto riguarda il lavoro, più bella che mai, Fanny Cadeo continua tutt’ora a partecipare a diversi eventi, mantenendosi in contatto con diverse amiche del mondo dello spettacolo e continuando ad inseguire i suoi sogni, dei quali come lei stessa ha più volte dichiarato, Carol è senza alcun dubbio il più grande nonché il meglio riuscito.

LEGGI ANCHE -> Ricordate Ana Laura Ribas? A 53 anni è assolutamente identica a ieri

Nel tempo libero, Fanny Cadeo si dedica alla figlia e cura anche i suoi social. Il suo account Instagram, dove è particolarmente seguita, vanta ad esempio quasi 80mila follower.