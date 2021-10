Combatti la pioggia a colpi di stile con questi stivaletti pazzeschi! Ecco i brand da avere

Con le stagioni sempre meno definite è bene essere più che pronte ad un forte sole con cappellini ad hoc, a temporali improvvisi in perfetto stile tropicale ed a venti polari. Visto e considerato che di cappelli vi abbiamo già parlato, e che di sciarpe e simili vi racconteremo a breve, ci occuperemo oggi di stivali da pioggia, sempre più sdoganati anche per le uscite con il meteo incerto.

Gli stivali da pioggia firmati sono diventati un accessorio fondamentale per ogni ragazza che sia anche solo in piccola parte appassionata di moda. Perché scegliere un modello chic, colorato, elegante e talvolta costoso, può rivelarsi un’ottima soluzione ve lo diciamo qui di seguito e va ricordato che bisogna essere in ordine per noi stesse in primis e solo dopo per gli altri. Quindi, seguito il vostro gusto ed in base a quello optate per una delle alternative selezionate solo per voi.

Stivali da pioggia per tutte le tasche. Quali comprare?

Gli stivali da pioggia Hunter hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e non passano mai di moda. Il modello Wellington Original Tall, ad esempio, costa 130 euro, vi durerà per anni e si può scegliere tra otto colori diversi.

Prada, visto il successo dello scorso anno con i Monolith ha deciso di creare uno stivale da pioggia nero in gomma rriciclata, con taschino portamonete – removibile – laterale arricchito dal logo in metallo sul nylon, per la cifra di 1100 euro (su Farfetch). Hanno la chiusura posteriore con zip nascosta, punta tonda ed altezza al ginocchio.

Gli stivali Iris foderati in jersey di Le Chameau 1927 sono realizzati in un bellissimo rosso carminio che li rende portabili anche senza la pioggia e, non a caso, li aveva scelti anche la duchessa di Cambridge Kate Middleton alcuni anni fa creando un certo scalpore tra i media british per aver “snobbato” il brand nazionale (Hunter) usato da molte star e dalla famiglia reale inglese da che abbia memoria. Sono in vendita su Amazon a soli 119,84 euro.

Nell’immagine sopra ci sono i sempre cool stivaletti bassi di Tommy Hilfiger che con la gomma lucida pvc ed il colore mimetico “army green” da campagna, sapranno adattarsi ad ogni look. Sul sito ufficiale del brand si trovano ad 89,90 euro. Carino il monogramma dorato posto sull’esterno laterale, li rende riconoscibili insieme alla piccola bandierina iconica ma senza dare troppo nell’occhio.

Meglio non farsi ingannare dal sole di questi giorni e scegliere il paio di stivali da pioggia più adatto a voi per farsi trovare sempre pronte e piene di stile anche sotto l’acqua!

Silvia Zanchi