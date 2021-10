Ricordate Ana Laura Ribas? A 53 anni è assolutamente identica a ieri

Quello di Ana Laura Ribas è sicuramente un nome noto a molti. Chi sa, cosa fa oggi la show girl? Scopriamolo insieme.

Ana Laura Ribas è una showgirl brasiliana nota al grande pubblico per aver preso parte come valletta a svariati programmi di tv. Nella sua carriera Ana Laura può infatti contare lavori al fianco di personaggi importanti come Mike Bongiorno e Iva Zanicchi.

Da velina a naufraga de L’isola dei famosi, è sempre stata in grado di di farsi notare e di far parlare di se, sia per la sua vitalità che per la sua indiscutibile bellezza.

Ma com’è oggi, Ana Laura Ribas, a distanza di tempo e dopo la sua decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo? A 53 anni, Ana Laura è ancora in ottima forma e più bella che mai. E a dimostrarlo ci sono le foto sui social dove non ha smesso di mostrarsi e di parlare di se.

Ana Laura Ribas: ecco com’è oggi

Il nome di Ana Laura Ribas è indubbiamente legato alla tv e ai tanti programmi ai quali ha partecipato sia in veste di valletta che di ospite e opinionista. Una carriera che sembrava fiorente e che la vedeva sempre attiva e presente.

Come mai, allora, non la si vede più in tv? Se nei primi tempi, il suo allontanamento era stato quasi misterioso, con il passare del tempo sono giunte le risposte direttamente da parte della diretta interessata.

Durante un intervista per FQ Magazine, la show girl ha infatti ammesso di aver continuato a ricevere proposte ma di averle rifiutate tutte. Il motivo? Semplicemente non si è più sentita adatta al mondo della tv. Dopo ogni partecipazione in veste di ospite, tornava a casa sempre depressa o giù di morale. E questo fin quando un giorno non ha aperto gli occhi e prendendo il coraggio a quattro mani ha deciso di dire basta e di ritirarsi.

Una scelta coraggiosa che in pochi riuscirebbero a portare avanti ma che Ana Ribes ha seguito con tenacia e con la giusta determinazione, reinventandosi da capo.

Così, a distanza di anni, oltre ad essere ancora una bellissima donna, Ana Laura ha cambiato settore, decidendo di occuparsi di comunicazione ed iniziando a collaborare con vari brand importanti.

Un cambiamento che ha portato avanti con il supporto del suo compagno e con l’aiuto di un amico che al momento giusto le ha dato i consigli e la spinta che le servivano. Esattamente quelli che oggi fanno di lei una donna pienamente soddisfatta di se e della propria vita.