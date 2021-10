Siamo abituati a vederla sulla copertine delle riviste di tutto il mondo, ma anche la più grande icona mondiale della musica pop ha iniziato dal basso. Ecco l’altra vita della star della musica.

Non ce lo saremmo mai aspettato, ma molti di coloro che adesso regnano incontrastati a Hollywood e nel mondo della musica hanno un passato davvero normalissimo. È questo il caso di una delle più grandi cantanti di tutti i tempi.

Ebbene sì, stiamo parlando della scoppiettante Madonna, la regina della musica pop, che raggiunse il successo nei favolosi anni 80 e non lo lasciò più. Le sue più grandi hit sono conosciutissime anche dalle nuove generazioni! Come dimenticare canzoni cult come Holiday, Material Girl e l’ascoltatissima (e copiatissima) Like a Virgin?

Di origini italiane, Madonna (all’anagrafe Madonna Louise Veronica Ciccone) attira l’attenzione dei media e del pubblico con le sue canzoni trasgressive e il suo carisma straripante sullo schermo (i suoi videoclip sono passati alla storia) e fuori.

Non è solo cantante ma anche imprenditrice. Nel 1992 fonda la casa discografica Maverick e si lancia in carriere diversissime tra loro: è, tra le altre cose, stilista, scrittrice di racconti per bambini, fondatrice di cinema e centri benessere.

Possiede inoltre un primato invidiabile: è l’artista che ha raggiunto più volte la prima posizione per i DVD musicali nella Billboard Albums Chart negli USA, con nove titoli fino allo Sticky & Sweet Tour del 2010.

L’altra vita della star della musica

Ma la carriera della material girl più amata di sempre doveva pur iniziare da qualche parte. Pare infatti che prima di mettere piede nel mondo della musica, Madonna abbia lavorato come cameriera presso la nota catena di fast food statunitense Dunkin’ Donuts.

Si, avete capito bene. Persino Madonna, da ragazzina, era costretta a lavorare sodo per guadagnarsi qualche soldo. Bisogna però dire che la sua carriera da impiegata non dirò molto. Che ci crediate o no, venne infatti licenziata dopo aver spruzzato addosso a un cliente la marmellata delle ciambelle.

Incredibile ma vero!