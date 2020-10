Lory Del Santo, confessione choc al programma radiofonico “I Lunatici”. “Picchiata e abusata per una notte intera”.

Confessione choc di Lory Del Santo ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici” condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Lory Del Santo è intervenuta durante il programma radiofonico commentando l’usanza di richiedere indietro i regali alla fine di una storia d’amore. La Del Santo, però, si è lasciata andare anche ad una confessione choc raccontando di aver vissuto una vera notte da incubo durante la quale è stata picchiata e abusata.

Lory Del Santo, il racconto choc della notte da incubo: “Questa persona era pazza, mi ha picchiato, abusato”

Prima di raccontare l’incubo vissuto, Lory Del Santo che ha svelato alcuni dettagli sul figlio scomparso, ai microfoni de I Lunatici ha raccontato di aver dovuto restituire alcuni regali ricevuti quando è finita una storia d’amore.

“E’ capitato anche a me. Un fidanzato mi aveva fatto un sacco di regali, a un certo punto ha detto che sono stata con lui solo per interessi e mi ha richiesto indietro tutto. Io sono stata così ingenua che gli ho ridato tutto. Tornassi indietro, non lo rifarei. Un uomo di una certa età come può far breccia su una giovincella molto appariscente? Il regalo è la via più breve per arrivare a ciò che si desidera, non si restituisce nulla. Un uomo provò proprio a comprami”.

Poi il racconto choc su una delle notti più brutte della sua vita:

“L’incubo è durato tutta la notte, questa persona era pazza, mi ha picchiato, abusato, poi mi ha fatto fare il bagno con i petali di rose. Ho pensato che a un certo punto si sarebbe addormentato, così è stato. Appena ho visto che dormiva sono scappata. Lui se ne è accorto, mi ha rincorso, ma io sono scappata via verso l’uscita. Ho subito una violenza fisica e psicologica…E’ stata una cosa strana, era l’alba, ho deciso di non denunciare, di dimenticare”.

Un racconto scioccante quello della Del Santo che ha lasciato senza parole il suo pubblico.