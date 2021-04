“Elettra Lamborghini non è una vera artista”: Lory Del Santo spiazza a Pomeriggio 5

Elettra Lamborghini è stata criticata a Pomeriggio 5 a causa di alcune sue recenti dichiarazioni sul volersi prendere una pausa della tv.

Elettra Lamborghini è senza dubbio uno dei personaggi rivelazioni dello scorso anno che ancora oggi, casa rara visto il mondo dello spettacolo, continua ad avere un enorme successo tra il pubblico del piccolo schermo e non. La cantante, dopo l’esperienza al Festival di Sanremo 2020, non si è mai fermata, nonostante il periodo difficile che il mondo intero sta vivendo e anche a livello personale a causa dei lutti che ha dovuto affrontare. Per questo motivo, intervistata tra le pagine di Libero, Elettra ha confidato che non appena terminerà la sua esperienza all’Isola dei Famosi si prenderà una pausa per staccare un po’ la spina.

Durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso non poteva non parlare dell’argomento e non sono di certo mancati i commenti dei suoi opinionisti. Come quello di Lory Del Santo che ha stroncato la scelta della cantante definendola una non artista.

Lory Del Santo critica Elettra Lamborghini a Pomeriggio 5: d’Urso interviene

Lory Del Salto non ha accolto di buon grado le nuove dichiarazioni di Elettra Lamborghini, affermando che una vera artista non abbandona mai il suo palco e non si ritira: “Una vera artista non si ritira mai dal suo palco e resta per il suo pubblico” ha commentato l’opinionista. La padrona di casa, Barbara d’Urso, è prontamente intervenuta per fare chiarezza sulla questione.

“Ma non ha detto che si ritira” ha precisato la bella conduttrice partenopea. “Ha detto che semplicemente si prende una pausa” ha aggiunto. “Dai, dì la verità: tu dici così soltanto perché sai che non prenderà mai parte a The lady” ha concluso ironica, ma Lory è rimasta ferma nella sua posizione, rimanendo dell’idea che, a suo parere, un vero artista non prende mai momenti di pausa e che prosegue sempre per la sua strada senza mai abbandonare il pubblico.

E’ pur vero, però, che Elettra non si è mai fermata ed una piccola pausa le farà sicuramente più che bene. In modo tale da poter tornare più in forma che mai con nuovo materiale, visto che i suoi fedeli sostenitori muoiono dalla voglia di poter ascoltare nuova musica da parte sua.

Elettra Lamborghini è stata criticata a Pomeriggio Cinque, ma Barbara d’Urso è prontamente intervenuta per difenderla. Anche perché, come dimostrato dai filmati trasmessi durante la diretta di oggi, la cantante ha mosso i primi passi sul piccolo schermo degli italiani proprio nei suoi salotti televisivi.