Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, gli incredibili look dell’ottava puntata

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip è terminata, e ancora una volta Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno colpito nel segno con i loro outfit sempre azzeccatissimi. Ecco gli incredibili look della serata.

La nuova puntata del Gf Vip è stata piuttosto calda e ricca di colpi di scena. I pubblico ha assistito a uno scambio di battute agguerritissimo tra le due belle opinioniste (che da sole attirano più share di tutti i componenti della casa) Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Adriana e Sonia si sono date battaglia come mai prima, tanto che pare che l’avversità non sia solo un trucco di scena…

Per questa puntata le due opinioniste hanno optato su outfit total black, pur mantenendo il loro stile personale, l’uno opposto all’altro.

Che look hanno scelto Adriana Volpe e Sonia Bruganelli?

Adriana non si smentisce e, ancora una volta, sceglie un abito lungo fino ai piedi e luccicante con qualche trasparenza audace sulle cosce. Pochi gli accessori indossati (l’abito è già abbastanza impegnativo, d’altronde!) E anche l’acconciatura scelta è davvero minimal: Adriana sceglie infatti di tenere i capelli sciolti sulle spalle ed è una mossa vincente che mette ancora più in risalto la bellezza dell’abito. Lo smalto rosso sulle unghie dei piedi dà quel tocco di aggressività in più di cui avevamo bisogno!

Sonia, dal canto suo, continua con i suoi look molto classici e seriosi. Per questa puntata sceglie il solito tailleur con pantalone nero e camicetta di raso blu scuro.

Ma sono le scarpe ad attirare l’attenzione: splendide décolleté nere con tacco vertiginoso perfettamente in tono con il suo carattere forte e deciso. Anche questa volta la moglie di Paolo Bonolis lascia i biondi capelli sciolti e opta per un trucco raffinato alla Eva Kant che mette in risalto (grazie a un uso sapiente dei mascara e eyeliner) i suoi bellissimi occhi azzurri.

Per ora non si conoscono ancora gli stilisti e i prezzi degli outfit, ma una cosa e sicura: Adriana e Sonia non deludono mai!