Libri costosi? I trucchi per risparmiare senza rinunciare alla lettura

Sei una lettrice accanita ma i libri costano sempre troppo? Scopri come leggere tutti i libri che vuoi e risparmiare quanto serve.

Chi ama leggere sa bene come il mondo dei libri sia qualcosa di imperscrutabile ed in grado di aprire i suoi cancelli solo a chi ha davvero voglia di esplorarne i contenuti.

Un mondo nel quale è possibile vivere storie di ogni tipo, innamorarsi, fare esperienze sempre nuove e trovarsi a svolgere lavori di ogni tipo. Immergersi in un buon libro è da sempre un modo semplice ed immediato per estraniarsi dal quotidiano, per rilassarsi e a volte persino per caricarsi dopo una giornata particolarmente pesante.

Purtroppo, però, anche i libri hanno un costo e se si è soliti leggerne tanti il rischio è quello di dover fare i conti con le spese. Per fortuna ci sono diversi trucchi per risparmiare sui libri e tutto senza dover rinunciare al proprio passatempo preferito.

Come risparmiare sui libri senza rinunciare alla lettura

Ci sono persone che non resistono al richiamo di una borsa o di un capo firmato ed altre che non possono fare a meno di fare un salto in libreria alla ricerca del libro perfetto per quel preciso momento della vita.

In entrambi i casi le spese da affrontare non sono indifferenti, sopratutto se si tende a leggere molto e a fare diversi acquisti nel corso del mese.

Come fare, quindi, quando le finanze non vanno d’accordo con la propria passione per la lettura? Per fortuna ci sono diversi stratagemmi che si possono mettere in atto e che una volta appresi renderanno la vita molto più semplice. Scopriamone alcuni tra i più semplici da mettere in atto.

Andare in biblioteca. Non tutti sono soliti recarsi in biblioteca per prendere dei libri. Si tratta, però, di un modo semplice per affrontare nuove letture ed evitare acquisti che a volte si rivelano inadatti. Si tratta anche di un modo per vagliare generi nuovi, per affrontare letture sulle quali non si è del tutto convinti e per conoscere titoli meno convenzionali e che probabilmente sono ormai fuori catalogo.

Acquistare libri usati. Anche il comprare libri usati è un buon modo per darsi alla lettura, magari scegliendo di vendere a propria volta quelli che non sono piaciuti o ai quali ci si sente poco legati. In questo modo si eviterà lo sradicamento degli alberi, si sarà un po’ più ecologici e ci si godrà comunque una buona lettura.

Darsi agli ebook. Se non si è del tutto contrari agli ebook si può provare a lanciarsi in questa modalità di lettura. Per iniziare si può magari dare il via al tutto scegliendo appositamente dei titoli per quando si è fuori o in viaggio. In questo modo, non si rinuncerà al profumo dei libri, avendo però al contempo anche una versione sicuramente più leggera da portare con se e che grava meno sulle finanze.

Ovviamente le modalità di lettura per risparmiare non finiscono qui. Ci sono il book sharing con il quale poter scambiare libri con altre persone e le piccole casette che si trovano in giro con all’interno libri da leggere e da restituire a lettura ultimata. E poi ci sono ancora le promozioni indette dalle stesse case editrici. Quelle che ogni tanto mettono in sconto i propri testi offrendo la possibilità di ampliare le proprie conoscenze.

Leggere, insomma, non è impossibile neanche nei momenti di ristrettezza. Ciò che conta è trovare i giusti compromessi. Gli stessi che aiuteranno a mettere da parte qualcosa con cui poi acquistare magari solo i libri che sono rimasti maggiormente impressi.