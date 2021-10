Unghi Nude 2021: tutte le raffinate sfumature dell’Autunno

Come porteremo le unghie nude nell’Autunno 2021? Le possibilità sono moltissime, e tutte esaltano le tonalità neutre grazie alla creazione di particolari e decorazioni nei toni tipici di questa stagione.

Le unghie nude hanno il grande vantaggio di poter essere letteralmente portate ogni giorno, in ogni occasione e di essere sempre raffinate, a prescindere dalla situazione in cui ci si trova.

Prima di parlare dei moltissimi abbinamenti cromatici e decorativi che si possono applicare alle unghie nude parliamo del colore di base di questa particolare manicure.

Per unghie nude si intende una manicure dai colori molto neutri, tendenzialmente vicini al beige e al rosa. Per realizzare una manicure nude impeccabile dal punto di vista cromatico sarà necessario prima di tutto scegliere attentamente il colore di base, in maniera da armonizzarlo al colore della carnagione e al sottotono della pelle.

Esistono tanti piccoli accorgimenti, semplicissimi da mettere in pratica, per individuare il sottotono del nostro incarnato: te li spieghiamo uno per uno in questo articolo.

Il principio di base è dipingere le unghie con colori freddi se si ha un sottotono freddo, e con colori che contengono piccole quantità di giallo se si ha un incarnato dal sottotono caldo.

Unghie Nude Autunno 2021: abbinamenti e decorazioni

Una volta stabilito qual è il nostro colore ideale per le unghie nude sarà possibile scegliere le decorazioni e i colori da utilizzare per rendere la manicure assolutamente unica.

I temi tipici della nail art in autunno sono naturalmente legati alle foglie, ai funghi, alle castagne, ad Halloween e, in generale, a tutti gli elementi naturali che possono essere dipinti con colori caldi della scala del marrone, all’arancione e al giallo.

Colori d’autunno (con finish matte)

Il finish matte è una delle tendenze più apprezzate degli ultimi anni. Questo finish conferisce alla manicure un aspetto sofisticato e super raffinato, a prescindere dal tipo di colori e di decorazioni che si decide di realizzare sulle unghie.

Si tratta della scelta più “in” per una manicure semplice, costruita principalmente sul sapiente accostamento di colori pastello nei toni neutri che sono comuni sia alle unghie nude sia alla tipica tavolozza autunnale.

Questo tipo di manicure è perfetta per le donne che non amano avere unghie troppo appariscenti o che hanno unghie molto corte o di piccole dimensioni, sulle quali sarebbe difficile realizzare decorazioni a mano libera.

Anche le decorazioni grafiche con colori ad alto contrasto sono perfette e super attuali se vengono realizzate con prodotti dal finish opaco.

In questo caso al tipico “arancione zucca” del periodo di Halloween è stato associato un bellissimo grigio scuro davvero molto raffinato, che però può essere sostituito con un marrone freddo molto scuro o addirittura con un verde oliva.

Autunno 2021 in punta di dita

Un’altra tendenza amatissima dalle appassionate di nail art è il reverse french, che consiste nel dipingere la base delle unghie con un colore neutro e applicare invece un colore molto intenso e saturo sulla lunetta che nel french classico si dipinge di bianco.

L’idea di giocare con le gradazioni di marrone tipiche delle foglie autunnali è perfetta sulle unghie a mandorla, ma può essere applicata con lo stesso successo anche sulle unghie squoval.

Leggi Anche => Unghie Squoval: tutte le idee migliori per la tua manicure autunnale

La forma delle unghie squoval consente di avere molto spazio a disposizione, quindi si presta perfettamente per la realizzazione di decorazioni dipinte a mano libera. Ancora una volta il consiglio è di orientarsi su motivi floreali e naturali, perfetti per questa stagione.

Un po’ di glitter sulle unghie nude dell’autunno 2021

Anche se lo smalto dal finish matte è così raffinato e all’avanguardia bisogna ammettere che non è esattamente il massimo per chi ama brillare a tutti i costi.

Per coloro che non possono fare a meno del glitter, il nostro consiglio è di abbinare glitter di colori autunnali a unghie semplici, dipinte con un colore di base simile al tortora o al malva.

Leggi Anche => Unghie color malva: come si porta sulle unghie uno dei colori più originali del momento

In questo modo l’aspetto “neutro” della manicure sarà perfettamente rispettato, ma l’applicazione di glitter su una o due unghie della mano assicurerà la giusta dose di glamour e di luminosità alle donne che non possono fare a meno di brillare.

A proposito di brillare, le unghie con dettagli in oro sono stati uno dei must assoluti della nail art degli ultimi mesi. Le unghie nude si prestano benissimo alla realizzazione di decorazioni metalliche, che risaltano moltissimo sulla base neutra.

L’oro in particolare si presta meravigliosamente a richiamare i colori tipici delle foglie autunnali, quindi è di certo la scelta da fare in questa stagione prima che l’inverno ci imponga di virare verso il bianco e l’argento!