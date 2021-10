Sophie Codegoni e il terribile dramma familiare che l’ha segnata profondamente

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne nonché concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di raccontarsi, svelando un dramma familiare che l’ha toccata nel profondo.

Sophie Codegoni è nota al grande pubblico per essere un’ex tronista di Uomini e Donne e per essere tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, la giovane si è trovata a ritornare su un periodo del suo passato che l’ha segnata nel profondo.

Una situazione che ha finito con l’influenzare il suo rapporto con gli uomini e che negli anni l’ha spinta a temerli e ad averne quasi paura.

La sua è stata una confessione sentita, di quelle che non lasciano indifferenti e per la quale persino la madre ha deciso di intervenire al fine di aiutarla ad uscire una volta per tutte da un dolore che altrimenti rischia di rovinarle la vita.

Sophie Codegoni ed il dramma che l’ha segnata per sempre

Come da lei stessa raccontato all’interno della casa, Sophie è stata testimone degli atteggiamenti violenti che il compagno della madre aveva con quest’ultima. In una particolare occasione ha anche dovuto intervenire per difenderla salvo trovarsi in difficoltà per la forza dell’uomo.

Una storia che l’ha spaventata molto e che l’ha portata, come da lei ammesso più volte, ad avere paura degli uomini.

La modella che si dichiara sfortunata in amore, sembrerebbe quindi pronta a trovare l’amore ma piuttosto restia nel riuscire a crederci del tutto. Un timore comprensibile e che la madre ha cercato di scardinare spronandola pubblicamente a lasciarsi andare e a non vivere nel suo riflesso. Parole toccanti che potrebbero fare la differenza e che almeno sul momento sembrano aver rincuorato la ragazza.

Le violenze subite in ambito domestico sono da sempre un problema molto grace e del quale per molte donne è difficile parlare. Come la stessa madre di Sophie ha ricordato, andrebbero sempre denunciate il prima possibile al fine di superarle e di riappropriarsi della propria vita e del diritto di viverla al meglio.

Non fanno infatti solo male a chi le subisce ma anche a chi vi assiste provando un forte senso di impotenza e di paura. Proprio come accaduto a Sophie Codegoni che ora sta cercando di cambiare visione delle cose e di tornare, come suggeritole dalla madre, ad avere fiducia negli uomini.