Labbra spente? Il makeup top per un sorriso da vera diva!

Labbra spente e opache? Il makeup può fare miracoli! Una bocca perfetta è il miglior biglietto da visita per ogni donna. Fatti furba, segui i consigli e conquista con un sorriso!

Cosa c’è di più sexy di una bocca perfetta? Sappiamo bene che, in ogni tipo di makeup, le labbra giocano un ruolo chiave. Ma non sempre sono belle al naturale, perché magari sono piccole e sottili, poco definite o, addirittura, asimmetriche.

Il makeup ha sempre una soluzione per tutto! Un buon contouring può ingrandire labbra piccole, rendendole più carnose con un sapiente gioco di luci e ombre. Un rossetto del colore giusto, invece, può vestirle di nuova luce.

Anche le labbra risentono del cambio di stagione. A fine estate sono sempre più disidratate; tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine. Con l’arrivo dell’autunno, tocca quindi rigenerarle!

Avere delle labbra spente e pallide è un enorme disagio, soprattutto quando si decide di non truccarsi. Tutte noi le vorremmo di un bel colore rosso-rosato, che è quello tipico di una pelle in buona salute.

Chiediamo troppo? Assolutamente no! Il benessere delle labbra si costruisce con piccoli gesti quotidiani. Alcune accortezze riguardano anche il makeup. Ti sveliamo tutti i segreti per una bocca irresistibile.

Labbra spente: il makeup magico per vestirle di luce!

Labbra spente, opache, che hanno perso il loro bellissimo colore naturale? Niente panico! Il makeup può fare miracoli. Ci sono tante soluzioni ma, prima di tutto, bisogna pensare a come trattarle ogni giorno nel modo giusto. La parola d’ordine è: prevenzione!

Bisogna partire dai trattamenti specifici. Alcuni sono facili da fare, veloci e non richiedono chissà quali abilità. Il primo, consiste nel procurarsi uno spazzolino, bagnarlo e sfregarlo delicatamente le labbra. Con questo metodo, vanno via tutte le cellule morte che rendono più scure le labbra.

Fare periodicamente uno scrub alle labbra è un altro modo per averle sempre al top. Basta preparare un composto a base di zucchero e miele (aggiunti in parti uguali), passarlo sulle labbra sfregando delicatamente e risciacquare con acqua tiepida. Risultato: la bocca ritroverà il suo colore naturale. In alternativa, puoi provare un miscuglio a base di latte e semi di melograno.

Per valorizzare delle labbra in fase di trattamento rigenerante, ti consigliamo di non esagerare con il makeup. Punta su un bellissimo effetto nude, adatto per ogni occasione.

Enfatizza lo sguardo con l’ombretto giusto, definisci le sopracciglia e, trucca poco le labbra. Cerca di esaltarne al naturale. Come? Hai mai provato il succo di barbabietola rossa? Viene usato sia per idratare che per enfatizzare il colore naturale delle labbra.

I risultati sono visibili già dopo la prima applicazione. La barbabietola riesce a schiarire la pelle, fino a ripristinare il colore naturale. Con labbra in buona salute è più facile che duri di più qualsiasi tipo di makeup.

Per accendere la tua bocca quest’autunno, puoi scegliere tra un’infinità di rossetti. I colori nude sono un must have, seguiti a ruota dal rosso, dal borgogna e dal rosa, in tutte le sue tonalità. I rossetti finish mat vanno per la maggiore, anche nei toni caldi del brown.

Se vuoi enfatizzare con semplicità le tue labbra, punta su un rossetto rosa carne, che si fonde perfettamente con l’incarnato naturale. In alternativa, ci sono i lipgloss, lip oil oppure gli illuminanti. Questi prodotti, stesi sul rossetto e al centro del labbro, creando un fantastico effetto volumizzante.

Se vuoi mantenerti proprio su un trucco labbra ultra leggero, allora stendi un po’ di lip balm. Questo prodotto svolge una triplice funzione: colora, idrata e protegge le labbra dai primi freddi autunnali. Se sei bruna, ti sta benissimo un lip balm nelle tonalità del cherry.



Fatti furba! Crea il tuo look autunnale partendo proprio dalle labbra. Rigenerale ed esaltale con il trucco: ora è più facile con i consigli che ti abbiamo dato.