Candida: perché si presenta e come curarla

La candida è un’infezione piuttosto comune che può avere spiacevoli conseguenze. Scopriamo perché si presenta, come riconoscerla e cosa fare per porvi rimedio.

Quando si parla di candida, ci si riferisce a quell’infezione fungina che può colpire diverse aree dell’organismo e che pur presentandosi sia nell’uomo che nella donna è molto più frequente nel sesso femminile.

In genere può attaccare sia le zone intime che il cavo orale e portare a problemi intestinali che si palesano per lo più attraverso una cattiva digestione e un gonfiore generale. Sebbene naturalmente presente nel nostro organismo, la candita in alcune particolari circostanze può diventare patogena. Ciò avviene in particolare quando si ha un indebolimento dell’organismo con conseguente abbassamento delle naturali difese.

Si tratta quindi di un fungo del quale è bene tenere sempre conto perché se in abbondanza rischia di provocare problemi di vario tipo. Motivo per cui riconoscerla in tempo e mettere in atto una cura adatta è sempre la miglior scelta.

Candida: i sintomi e le cure

Tra i sintomi caratteristici della Candida ci sono arrossamento, prurito della zona colpita e lesioni biancastre che possono manifestarsi sotto forma di perdite quando questa colpisce i genitali femminili e con una patina bianca se è invece presente nel cavo orale.

A volte, possono comparire anche delle macchie bianche intorno alla bocca o alle mucose. Si tratta di una malattia trasmissibile per via sessuale o attraverso l’uso condiviso di asciugamani e biancheria.

LEGGI ANCHE -> Hai sempre male lì? Potrebbe essere clitoridinia. Cos’è e come si cura

In ogni caso, questa trasmissione avviene solitamente in presenza di problemi del sistema immunitario (come l’indebolimento), durante l’uso di antibiotici o di farmaci che alterano la flora batterica.

Andando alle cure. Per riconoscere la Candidosi, basta recarsi dal medico che attraverso la sola osservazione dei sintomi e, in alcuni casi, con l’aiuto di un tampone potrà effettuare la diagnosi. Tra le cure più usate ci sono gli antimicotici.

Qualora il problema dovesse ripresentarsi, onde evitare che cronicizzi, è importante indagare sulle cause e trovarvi un rimedio. Tra i tanti, seppur sempre da associare alle cure, c’è una corretta alimentazione che dovrebbe essere priva di zuccheri e a base di yogurt o fermenti lattici da concordare con il medico, cereali integrali, riso, pesce, carne bianca, verdure ed una moderata dose di frutta.

È bene ricordare che l’uso continuo di antimicotici nonché l’infezione ricorrente di Candida può portare a problemi diversi come, ad esempio la vulvodinia.

LEGGI ANCHE -> Problemi di fame nervosa prima del ciclo? Da cosa dipende e come rimediare

Motivo per cui è indispensabile prendersi sempre cura della propria persona ed agire per tempo ad ogni minimo segnale di prurito, infiammazione o di perdite che possano far pensare ad una candidosi.