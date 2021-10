Fissare il makeup occhi, viso e labbra: gli errori da non commettere

By

Avere un trucco a lunghissima durata è il desiderio di moltissime donne. Scopriamo tutti gli errori da non commettere se si vuole fissare il makeup occhi, viso e labbra alla perfezione.

Il makeup dura pochissimo e dopo qualche ora vi ritrovate a doverlo ritoccare? Forse non lo avete fissato o non lo avete fatto in modo corretto.

Scopriamo tutti gli errori da non commettere nel fissare il trucco occhi, viso e labbra per farlo durare impeccabile tutta la giornata!

Fissare il makeup viso: gli errori da non commettere



Se la vostra base viso si scioglie inesorabilmente dopo qualche ora, forse non l’avete fissata in modo corretto o avete scelto dei prodotti non adatti al vostro tipo di pelle. Ecco gli errori più comuni:

1- Scegliere il fondotinta sbagliato

La scelta del fondotinta è fondamentale per la durata della base viso. Se si ha una pelle grassa, non si può scegliere un fondo oleoso come se si ha la pelle secca, non si può scegliere un fondo opacizzante e anti lucido. In entrambi i casi il prodotto tenderà o a sciogliersi o a sgretolarsi durante la giornata.

2- Non utilizzare il primer

Il primer è un prodotto irrinunciabile in un makeup a lunga durata. Basterà scegliere quello più adatto al proprio tipo di pelle e stenderlo prima del fondotinta. Questo prodotto assicurerà una tenuta eccellente.

3- Non utilizzare la cipria

La cipria è senza dubbio un prodotto fissante per eccellenza. Sarà un’ottima abitudine picchiettare una cipria in polvere sul viso dopo aver completato la base. Per chi ha la pelle molto grassa o un problema di iperidrosi del viso, la cipria può essere utilizzata sia prima che dopo l’applicazione del fondotinta.

4- Non utilizzare lo spray fissante

Se si vuole una tenuta davvero tenace della base viso, per esempio in occasione di una cerimonia o di un evento particolare, si potrà vaporizzare sul viso uno spray fissativo per il makeup.

Fissare il makeup occhi: gli errori da non commettere

Anche il trucco occhi necessità di essere fissato per bene, soprattutto se si utilizzano matite scure. Ecco gli errori che potreste aver compiuto se vi ritrovate con gli occhi da panda!

1- Non utilizzare la base

Anche per il trucco occhi a lunga durata sarà importante stendere una base, un primer per occhi che assicurerà un’ottima tenuta del trucco.

2- Non utilizzare prodotti waterproof

Se si vuole un makeup occhi impeccabile per ore, si dovranno scegliere sempre prodotti waterproof come mascara, eyeliner e matite che resteranno adesi in modo tenace.

3- Non fissare la matita con l’ombretto

I tratti di matita occhi, anche se waterproof, saranno ulteriormente assicurati se tamponati con un ombretto dello stesso colore. Basterà utilizzare un piccolo pennellino.

Fissare il makeup labbra gli errori da non commettere

Anche le labbra necessitano di essere perfette per diverse ore nonostante si parli, si beva o si mangi. Missione impossibile? Assolutamente no! Ecco gli errori che potreste aver compiuto se il rossetto sparisce alla velocità della luce:

1- Non utilizzare un primer

Applicare una base per il trucco labbra sarà sempre un’ottima scelta per far durare il rossetto diverse ore.

2- Utilizzare il rossetto sbagliato

Inutile sottolineare come la scelta della tipologia di rossetto sia essenziale al fine di una lunga tenuta. Ottime tutte le tinte labbra e anche i rossetti opachi. Assolutamente ‘out’ gloss e rossetti lucidi.

3- Non utilizzare la cipria

Il segreto per un makeup labbra a lunga tenuta è la cipria. Basterà applicare il primo strato di rossetto, tamponare con una velina, applicare un velo di cipria in polvere e passare la seconda volta il rossetto. Il sorriso sarà brillante per tutta la giornata!