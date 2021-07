Cipria in polvere libera o compatta: l’applicazione che non ti aspettavi!

La cipria è un prodotto fondamentale per la riuscita di un makeup viso. Scopriamo un modo di utilizzarla ed un’applicazione davvero inaspettata ma che vi regalerà un risultato strepitoso!

Se la cipria è la vostra migliore alleata per quanto riguarda il makeup viso, da oggi lo sarà ancor di più. Scoprirete infatti come questo cosmetico possa davvero rendere un makeup viso perfetto, a lunga durata e rendere l’incarnato compatto e vellutato con un finish del tutto naturale.

La cipria è da sempre il cosmetico più utilizzato e tenuto in borsetta da milioni di donne ma il solito modo di applicarla potrebbe non essere il solo.

Cipria: le principali tipologie di prodotto

La cipria, un cosmetico versatile, presente in tutte le collezioni di makeup e nel beauty di milioni di donne che può essere di due diverse tipologie principali, in polvere libera o compatta.

La cipria in polvere libera

La cipria in polvere libera si presenta come una polvere impalpabile molto simile al borotalco, una polvere contenuta in una confezione con bordi alti ed un tappo filtro dal quale prelevare la quantità desiderata di prodotto.

Senza dubbio la cipria più utilizzata dai makeup artist per la sua versatilità, il suo finish delicato ma in grado di opacizzare e rendere l’incarnato perfetto in pochi tocchi.

Questa tipologia di cipria è però poco pratica da portare in borsetta e da applicare durante la giornata, proprio per la sua formulazione in polvere.

La cipria compatta

La cipria compatta è un prodotto in cialda, dove la polvere si presenta pressata. Le proprietà di questa tipologia di cipria sono le stesse di quella in polvere, fissa e opacizza il makeup in modo impeccabile ed è inoltre molto pratica da portare con se.

Cipria in polvere o compatta: ecco come applicarle in modo classico

L’applicazione classica della cipria, sia esse in polvere libera che compatta, è quella di ‘finalizzare’ il makeup. Viene infatti applicata per fissare ed opacizzare il trucco completato. Con un piumino o un pennello specifico viene applicata sul viso scaricando l’eccesso di prodotto prima di tamponarla sulla pelle.

Cipria in polvere libera : ecco il nuovo modo di applicarla!

La cipria in polvere libera può davvero rappresentare la differenza per tutte quelle donne che sudano molto, hanno la pelle grassa che tende a lucidarsi spesso soprattutto se applicata prima del fondotinta e quindi come primer!

Ecco il modo inaspettato di applicare ed utilizzare la cipria in polvere per perfezionare l’incarnato, rendere il viso opaco e il makeup a lunghissima durata.

Non vi resta che seguire il video tutorial di Ambra Raza per imparare ad utilizzare la cipria come primer!

