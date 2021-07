Ombretti: come evitare il fastidioso effetto fall out!

L’ombretto è senza dubbio un prodotto fondamentale per il trucco occhi, a volte però può verificarsi il fall out. Scopriamo cosa è, perché si verifica e i metodi per evitarlo.

Siete delle amanti di ombretti, collezioniste di palette e appassionate degli smokey eye? Allora avrete sicuramente fatto i conti con il fenomeno del fall out, ciò che si verifica quando la polvere degli ombretti cade al di sotto della palpebra mobile sporcando inevitabilmente la parte sottostante dell’occhio.

Fall out ombretti: cosa è e quali sono le principali cause

Il fall out, come abbiamo premesso è una delle problematiche principali che può verificarsi durante l’applicazione di un ombretto in polvere pressata e ovviamente in polvere libera.

La problematica risulta più incisiva se si è già realizzata la base viso con l’applicazione di primer, fondotinta e correttore.

Molto spesso la causa del fall out risiede semplicemente nell’aver prelevato troppo prodotto e in casi specifici proprio nella formulazione dell’ombretto stesso che risulta essere davvero polveroso.

In generale, la maggior parte degli ombretti possono sporcare la il resto del viso durante la loro applicazione, ma li si nota di meno se sono in una tonalità chiara e delicata, mentre restano senza dubbio più visibili quando si tratta di ombretti dalle tonalità strong come il nero, il blu e il marrone in tutte le sue sfumature.

Fall out ombretti: come evitarlo con piccole strategie

Il Fall Out non deve certo spaventare tutte le appassionate di makeup. Il trucco occhi, anche nella impegnativa versione smokey eye, potrà essere realizzato senza particolari problematiche.

Realizzare prima il trucco occhi e poi la base

Il primo particolare che si dovrà osservare saranno gli ombretti che si utilizzeranno per la realizzazione del makeup. Se essi appaiono già abbastanza polverosi, si potrà realizzare per prima cosa il trucco occhi, lasciando il viso libero da basi e fondi, in questo modo, anche se l’ombretto tenderà sicuramente a sporcare la pelle, una volta completato il makeup, potremo pulire il resto del viso con un latte detergente o un’acqua micellare e procedere soltanto in un secondo momento alla realizzazione della base viso.

Scaricare l’eccesso di prodotto dal pennello

Altro modo per evitare di sporcare il viso mentre si applica l’ombretto è quello di scaricare l’eccesso di prodotto sulla mano dopo aver prelevato l’ombretto e prima di applicarlo sulla palpebra.

Utilizzare la cipria

Il fall out di un ombretto, potrà essere contenuto applicando una generosissima quantità di cipria in polvere libera o di polvere di riso al di sotto dell’occhio. La cipria funzionerà come uno schermo che accoglierà l’ombretto caduto durante l’applicazione.

Dopo aver completato il makeup occhi, basterà passare un pennello da cipria sotto l’occhio e con la cipria in eccesso verrà via anche l’ombretto.

Patch anti fall out

Esistono in commercio dei semplici cerotti adesivi in carta da applicare sotto l’occhio per accogliere l’ombretto caduto durante la realizzazione del makeup.