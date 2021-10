Che Dio ci aiuti 7, arriva una coppia da sogno per far dimenticare l’addio doloroso di uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Una coppia da sogno per la settima stagione di Che Dio ci aiuti per far dimenticare l’addio di uno dei personaggi più amati dal pubblico della famosa fiction di Raiuno. Per vedere gli episodi della settima stagione, i fans della fiction con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi dovranno aspettare. Per il momento, infatti, non c’è una data per il ritorno sul set.

Tuttavia, le indiscrezioni su quelli che dovrebbero essere i protagonisti della settima stagione continuano. Per Che Dio Ci aiuti 7 si prevedono alcuni addii, ma anche arrivi che potrebbero conquistare immediatamente i telespettatori di Raiuno. In particolare, una coppia da sogno potrebbe far immediatamente breccia nel cuore degli appassionati di Che Dio ci aiuti.

Che Dio ci aiuti 7: Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti assoluti?

Can Yaman e Francesca Chillemi potrebbero essere le guest star di Che Dio ci aiuti 7. Francesca Chillemi, protagonista indiscussa della fiction di Raiuno sin dalla prima puntata, nel corso della sesta stagione ha iniziato il proprio percorso spirituale, ma la presenza del personaggio interpretato da Can Yaman nel corso dell’ultima puntata ha fatto vacillare le sue certezze.

Can Yaman, dopo aver partecipato al gran finale di Che Dio ci aiuti 6, potrebbe diventare il nuovo protagonista maschile della fiction. Con Diana Del Bufalo vicino all’addio, anche il personaggio di Nico, interpretato da Gianmarco Saurino e legato a quello interpretato da Diana Del Bufalo potrebbe lasciare la fiction.

La Lux Vide, la casa di produzione della fiction, dunque, potrebbe puntare su Can Yaman. L’attore turco, proprio con la Lux Vide, girerà la fiction “Viola come il mare”, la nuova Serie TV che dovrebbe essere trasmessa da canale 5 in cui avrà come partner femminile proprio Francesca Chillemi. Le riprese di Viola come il mare cominceranno a settembre. Dopo quest’ultimo impegno, Can Yaman e Francesca Chillemi si ritroveranno anche sul set di Che Dio ci aiuti 7? I fans lo sperano.