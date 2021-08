Che Dio ci aiuti 7, due addii agghiaccianti: fan increduli

Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni: due personaggi storici e amatissimi dal pubblico potrebbero lasciare la fiction di Raiuno.

Le fiction di Raiuno sono sicuramente le più amate dal pubblico e tra queste c’è sicuramente Che Dio ci aiuti. Dopo sei stagioni di grande successo, il pubblico aspetta con ansia la settima stagione che, tuttavia, potrebbe riservare molte sorprese. Sono tanti gli attori che, nel corso delle varie stagioni, sono andati via.

L’addio, finora, più doloroso è stato quello di Lino Guanciale che interpretava Guido, il marito di Azzurra intepretata sin dalla prima stagione da Francesca Chillemi. Quest’ultima, insieme ad Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi compone il cast storico della fiction.

Difficile, infatti, immaginare Che Dio ci aiuti senza Suo Angela e Suor Costanza. Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, le novità di Che Dio ci aiuti 7 potrebbero lasciare l’amaro in bocca al pubblico.

Che Dio ci aiuti 7: Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi in bilico?

Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, dalla prima puntata della prima stagione di Che Dio ci aiuti hanno interpretato rispettivamente Suor Angela e Azzurra. Il loro è stato un rapporto inizialmente burrascoso che si è lentamente trasformato in un legame sempre più stretto.

Nella sesta stagione è stata proprio Suor Angela a seguire Azzurra nel suo percorso di conversione, ma cosa accadrà nelle puntate della settima stagione? Oltre al probabile addio di Monica, il personaggio interpretato da Diana Del Bufalo, i fan di Che Dio ci aiuti potrebbero anche dover rinunciare a Suor Angela e Azzurra.

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Elena Sofia Ricci, parlando dei suoi progetti futuri, ha dichiarato: “Con Suor Angela, almeno per adesso, basta”. Sarà un addio definitivo o sarà necessario aspettare prima di vedere i nuovi episodi della fiction?

In bilico, inoltre, potrebbe essere anche la presenza di Francesca Chillemi, attualmente impegnata sul set della fiction Viola come il mare. Da valutare anche la presenza di Can Yaman. Dopo il cameo nel finale della sesta stagione, l’attore turco entrerà a far parte in modo stabile nel cast dell’amatissima fiction di Raiuno?