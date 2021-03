Can Yaman fa “impazzire” Suor Angela nel finale di Che Dio Ci Aiuti

Can Yaman stasera sarà nell’appuntamento finale di Che Dio Ci Aiuti, pronto a far impazzire Elena Sofia Ricci.

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento. Non è difficile capire il motivo del suo successo, visto che l’attore turco ha ammaliato il pubblico del piccolo schermo attraverso le sue doti artistiche ma soprattutto per la sua bellezza. Bellezza che non passa di certo inosservata.

Il successo che sta ottenendo Can non sta passando inosservato non solo agli occhi del pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori che hanno subito provveduto ad assumerlo in vari progetti nostrani, che vanno dalle fiction alle pubblicità. Questa sera, ad esempio, come annunciato da lui stesso su Instagram, sarà una delle special guest di Che Dio Ci Aiuti 6, durante l’ultima puntata di questa stagione.

Can Yaman farà “impazzire” Suor Angela, ma nulla potrà la sua bellezza contro la fede della protagonista, che non si farà tentare dalle sue grazie.

Can Yaman a Che Dio Ci Aiuti 6: “E’ stata un’esperienza bellissima”

Che Dio Ci Aiuti, durante questa sesta stagione, ha avuto special guest di tutto rispetto. A partire da Stefano De Martino fino a Can Yaman, che ha definito un’esperienza bellissima quella fatta sul set al fianco di Elena Sofia Ricci, che veste i panni della protagonista della serie, Suor Angela.

“È stata un’esperienza bellissima quella trascorsa sul set. Vi aspetto questa sera su Rai 1” ha esordito l’attore, che di recente è apparso pazzo di Diletta Leotta. Non è mancato nemmeno il messaggio di Elena Sofia Ricci, che ha ricordato che nonostante il fascino di Yaman, il suo personaggio non si è fatta tentare, rimanendo fedele alla fede del suo personaggio:

“Attenzione, vi ricordo che Suor Angela resta sempre una suora! Vi aspetto questa sera, su Rai 1, alle 21:20 per un’ultima puntata col botto” ha scritto, invitando il suo fedele pubblico a non lasciarsi sfuggire il finale della sesta stagione.

Can Yaman a Che Dio Ci Aiuti farà impazzire Suor Angela, che resterà fedele al suo personaggio, ma il pubblico del piccolo schermo riuscirà a fare lo stesso? Staremo a vedere.