WhatsApp novità in arrivo, un nuovo modo per riprodurre i messaggi vocali

Whatsapp. Importante novità in arrivo per l’app di messaggistica, cambia il modo di riprodurre i messaggi vocali. Ecco come sarà

Dopo avervi raccontato della nuova funzionalità di Whatsapp che potrebbe permettere di trascrivere i messaggi vocali, oggi vi parliamo di un’altra funzionalità in arrivo prossimamente nella nostra app di messaggistica preferita.

Grazie al futuro rilascio di un vero e proprio pannello di riproduzione, sarà possibile infatti ascoltare i contenuti audio continuando a utilizzare l’app. Una importante novità se consideriamo che ogni qualvolta in cui dobbiamo ascoltare un audio, l’applicazione non ci permette di uscire fuori dalla chat. Ma analizziamo più nel dettaglio l’importante novità in arrivo per WhatsApp e per le nostre vite insieme alla tecnologia.

WhatsApp adesso possiamo ascoltare gli audio fuori dalla chat, ecco la novità e quando arriverà

WhatsApp non smette di sorprenderci con importanti novità in arrivo. Dopo il bug di qualche giorno fa, che ha sconnesso per un paio di ore milioni e milioni di utenti, WhatsApp torna con un’importante aggiornamento: l’azienda mira a lanciare un vero e proprio player, per rendere la customer experience ossia l’esperienza dell’utente/cliente migliore.

La novità sulla nuova funzione in arrivo di WhatsApp ci giunge da WABetaInfo e ancora una volta, come già sottolineato nel paragrafo precedente, riguarderà l’utilizzo dei messaggi vocali.

Dopo aver inserito la possibilità di ascoltare gli audio a velocità differenti (x1, x1.5, x2) adesso l’azienda californiana punta ad un vero e proprio salto di qualità: creare un pannello con tanto di player per poter ascoltare gli audio in tranquillità mentre si discute e chiacchera con le altre chat.

Per entrare più nello specifico, il player sarà fissato in alto e sarà sempre visibile in qualsiasi sezione all’interno dell’app. Il vantaggio più grande, quindi, è quello di poter ascoltare il contenuto audio, continuando a utilizzare l’app.

Inoltre, il pannello permetterà come se fosse un vero player di musica, di mettere in pausa o chiudere definitivamente l’audio in ascolto. Sicuramente una grossa novità per il colosso Facebook, un cambiamento netto che renderà le nostre esperienze sempre più funzionalità e ottimizzate.

Purtroppo non si hanno certezze su quando verrà effettivamente rilasciata questa novità, ancora è tutto in via sperimentale, con test e sviluppo. Infatti si pensa che l’interfaccia potrebbe anche cambiare, ed essere personalizzabile dall’utente. Sempre nell’ottica dell’usabilità per l’utente. Non ci resta che attendere aggiornamenti e futuri sviluppi.