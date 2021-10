Una Vita anticipazioni: una misteriosa scomparsa, panico ad Acacias

By

Una Vita anticipazioni al 17 ottobre: tutto quello che succederà nella prossima settimana ad Acacias: una misteriosa scomparsa genera panico

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita: Ildefonso farà perdere le sue tracce da Acacias

Le anticipazioni di Una Vita di questa settimana rivelano importanti novità. Ildefonso scomparirà da Acacias, facendo perdere le sue tracce.

Nuova settimana ricca di anticipazioni per la soap spagnola, Una Vita. Nella settimana dal 11 al 17 ottobre accadranno tante nuove cose: scoop, rivelazioni, compi di scena e una scomparsa misteriosa. In particolare ci soffermiamo su quest’ultimo punto, infatti il personaggio scomparso è Ildefonso.

Infatti nella prossima settimana sarà dato ampio spazio alla storyline di Camino e Ildefonso. Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete che dopo la scioccante rivelazione di Anabel tutto va in delirio.

Per ricordarvi di che parliamo:

Durante la festa organizzata da Marcos per inaugurare la nuova casa, Anabel si ubriaca, inizia a straparlare e a inveire contro gli invitati e, incapace di controllarsi, finisce per rivelare davanti a tutti grande segreto di Ildefonso. Se avete seguito le nostre anticipazioni sapete già come andrà a finire la storia.

Nonostante Anabel si sia successivamente pentita del gesto, ormai il danno era stato compiuto e dopo essere stata rimproverata bruscamente dal padre Marcos la invita (obbligandola) a scusarsi con Felicia per l’increscioso accadimento. Anabel, tuttavia, conferma a Felicia di avere detto la verità.

Comunque, dopo la rivelazione di Anabel e il rifiuto da parte del nonno di Ildefonso, il giovane si troverà in una crisi esistenziale che causerà il suo allontanamento dalla vita de quartiere di Acacias.