Acconciature per capelli ricci: come legarli e tutte le idee da copiare

I capelli ricci regalano senza dubbio molta femminilità ma anche qualche problematica di gestione. Scopriamo tutti i segreti per trattarli e prepararli e legarli in bellissime acconciature per capelli ricci da copiare.

Chi ha i capelli ricci conosce quanto sia bella la sensazione dei capelli appena lavati e asciugati e della cascata di ricci ben definiti, ma le acconciature? Si deve per forza rinunciare a trecce e a look sofisticati se si ha una chioma piena di boccoli?

Assolutamente no! Scopriamo tutti i consigli per trattare i capelli ricci e come legarli in una gallery ricca di idee per acconciature capaci di esaltare questa tipologia di capelli!

Acconciature per capelli ricci: la beauty routine perfetta prima di legarli

Le donne che hanno capelli ricci sanno benissimo che la detersione e lo styling passano attraverso prodotti specifici. Una chioma riccia necessita di idratazione ma anche di tanta leggerezza, requisito fondamentale per rendere i ricci definiti ma elastici.

Il primo step beauty è lo shampoo che dovrà, ove possibile, essere scelto tra quelli indicati per capelli ricci o consigliato dal proprio parrucchiere di fiducia.

Assolutamente vietato pettinare i capelli prima di aver applicato il balsamo, anche in questo caso in una texture districante, nutriente ma che non appesantisca il capello. I capelli ricci infatti, andrebbero pettinati soltanto durante l’applicazione del balsamo o di uno spray districante, che permetta di renderli pettinabili senza spezzarli. Una volta lavati e condizionati i capelli saranno pronti per essere tamponati delicatamente e pettinati con un pettine a denti molto larghi o ancor meglio con le dita.

L’asciugatura migliore per i capelli ricci è quella con il diffusore, che contribuirà ad asciugarli senza rompere la voluta del riccio, e se utilizzato nel modo corretto, potrà anche gonfiare le radici per un effetto super glam.

Prima di sottoporre al diffusore, si potrà applicare sui capelli una spuma o altro prodotto indicato e formulato per mettere in piega i capelli ricci.

I capelli saranno quindi perfetti da sfoggiare sciolti, ma se si amano le acconciature o si vuol evitare shampoo troppo frequenti, acconciarli in modo grazioso sarà un’ottima soluzione. Scopriamo le più belle acconciature per capelli ricci, uno stile tutto da copiare!

Le più belle acconciature per capelli ricci da copiare!

Avete i capelli ricci e non sapete proprio come legarli? Ecco per voi alcune bellissime acconciature che vi faranno venir voglia di cimentarvi con mollette, forcine e fermagli! Che siano trecce, semi raccolti o acconciature da sposa, ecco alcune idee tutte da copiare!

LE TRECCE





IL SEMI RACCOLTO

IL RACCOLTO







LA SPOSA

Le immagini delle acconciature per capelli ricci non vi bastano? Ecco per voi un video tutorial ricco di idee e spunti, ma soprattutto di consigli!