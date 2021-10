Tutti gli errori da evitare per consumare al meglio la zucca

La zucca è il simbolo dell’autunno: scopriamo allora quali sono tutti gli errori da evitare per consumarla al meglio.

La zucca è l’ortaggio di stagione. Fanno la loro comparsa in tarda estate ma soprattutto ad inizio autunno quando sono nel loro pieno periodo. Le zucche al pari dei pomodori e delle patate arrivano direttamente dal centroamerica, in particolare dal Messico.

Importate in Europa grazie ai colonizzatori spagnoli nel 1500 di zucche ne esistono attualmente tantissime varietà, tra cui anche alcune tipologie italiane come la Mantovana, quella di Marina di Chioggia o di Napoli, tanto per citarne alcune.

La zucca è un prodotto che ben si presta a diversi utilizzi in cucina e può essere impiegata per numerose ricette, da quelle dolci alle salate, importante è però saperla utilizzare nel migliore dei modi ecco perché è bene non commettere alcuni errori per consumarla al meglio.

Ecco gli errori da evitare con la zucca

Un ortaggio dolciastro che possiamo utilizzare sia per le ricette dolci che salate, stiamo parlando della zucca, simbolo per eccellenza dell’autunno è un ortaggio che si declina in tante preparazioni.

Non tutti però sanno come si tratta la zucca, come va pulita, conservata e cucinata e spesso succede di incappare in banali errori che possono rovinare la zucca non permettendoci di consumarla al meglio. Scopriamo quali sono.

1) Credere che siano tutte uguali. Come già accennato di zucche ne esistono davvero di tante varietà. Mantovana, di Chioggia, napoletana e così via. Di zucche ne esistono davvero tante e non tutte hanno la stessa consistenza. Ecco perché alcune sono migliori per alcune ricette rispetto ad altre. Ad esempio la mantovana è perfetta per i tortelli mantovani da cui prendono il nome. Anche quella di Piacenza dalla buccia verde-arancio è più farinosa ed è perfetta per ripieni e zuppe.

2) Gettare i semi. Togliere la patina attorno ad essi può sembrare un lavoro certosino e in tanti preferiscono gettare via tutto. Peccato perché i semi di zucca sono una fonte di sostanze benefiche come vitamine tra cui C, E, K e quelle del gruppo B, sali minerali tra cui magnesio, utile per il cuore, zinco, per il colesterolo, ma anche ricchi di omega 3, ideali per contrastare l’invecchiamento, e infine selenio. Per consumarli si possono tostare in forno e aggiungere o meno il sale. Uno snack sano e goloso.

3) Sbagliare la conservazione. La zucca può essere conservata per molto tempo a patto di tenerla in un luogo fresco e lontano dall’umidità. Una volta aperta va conservata in frigorifero per 3-4 giorni nello scomparto delle verdure. Se ne avete in abbondanza potrete anche congelarla ma in tal caso è meglio usarla per vellutate o zuppe.

4) Non riconoscere le zucche mature. Quelle maturate al sole sono migliori da punto di vista nutrizionale e per riconoscere se sono mature al punto giusto occorre sentire il peso. Se una zucca piccola pesa parecchio significa che è matura al punto giusto.

Ora che conoscete questi piccoli accorgimenti potrete gustare la zucca, l’ortaggio di stagione per eccellenza, al meglio.