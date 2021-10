Smokey Hair: cos’è e a chi sta bene la tendenza capelli autunno 2021

La tendenza capelli dell’autunno 2021 più originale in assoluto? Sicuramente lo Smokey Hair, che prende direttamente ispirazione da uno dei make up occhi più amati e utilizzati di sempre da donne di tutto il mondo.

Esattamente come lo smokey eyes, lo smokey hair punta tutto su una bellissima sfumatura realizzata con grande attenzione e che procede con molta gradualità da un colore più chiaro a uno più scuro.

Naturalmente un “effetto degradé” non è l’unico che si può ottenere utilizzando i tipici colori dello smokey hair: anche una combinazione di ciocche chiare e scure come nei tipici colpi di sole può risultare molto accattivante e originale.

A questo punto però è necessario definire quali sono le caratteristiche cromatiche dello smokey hair.

Questa particolare tinta per capelli viene eseguita in maniera da colorare i capelli di grigio o addirittura realizzare riflessi grigi o argento su capelli tinti di altri colori.

Il risultato è un effetto estremamente sofisticato che non a caso viene definito “elisir di eterna giovinezza”. Questo particolare tipo di colorazione, infatti, permette di fronteggiare molto bene e senza “traumi” il difficile periodo in cui i capelli bianchi cominciano a invadere la chioma e il colore naturale dei capelli comincia a virare inevitabilmente verso il grigio.

Scegliendo un sapiente smokey hair si riuscirà a incorporare i capelli bianchi e i ciuffi grigi in un hair style raffinato e alla moda!

Questo significa che sono solo le donne di una certa età a dover optare per lo smokey hair? Assolutamente no: per quanto possa sembrare strano vedere ragazze giovani con i capelli grigi, l’effetto finale è davvero al di là di qualsiasi aspettativa.

Smokey Hair: a chi sta bene la tendenza capelli dell’autunno 2021

Per le sue particolari caratteristiche cromatiche, lo smokey hair dev’essere realizzato con grande attenzione, in maniera che i toni di grigio scelti per i capelli si armonizzino con l’incarnato senza spegnerlo.

Basandosi principalmente su sfumature di colori freddi, lo smokey hair è perfetto per le donne dall’incarnato roseo e dalla pelle molto chiara con un sottotono freddo. Al contrario, non si armonizza benissimo con le donne dall’incarnato medio – scuro e dal sottotono caldo.

In quest’ultimo caso si dovrebbe optare per un pesca cenere o un rosa fragola piuttosto che per un vero e proprio grigio. Il pesca infatti provvederà a “riscaldare” il colore finale della chioma avvicinandolo a quello della pelle per un risultato senza alcun dubbio più piacevole.

Leggi Anche => Com’è il sottotono della tua pelle? L’infallibile guida di Chedonna.it per scoprirlo in pochi secondi

Le donne dai capelli molto scuri e dall’incarnato olivastro invece potranno optare senza alcun dubbio per un grigio freddo “totale” oppure con riflessi blu – azzurro.

Più intensa sarà la presenza di blu più l’effetto smokey hair virerà verso una colorazione di tipo più tradizionale, mantenendo comunque l’effetto “acquerello di colori freddi” che caratterizza questa specifica tecnica di colorazione.

E le bionde? Naturalmente lo smokey hair è perfetto anche per le chiome castane o bionde, soprattutto se si tratta di un colore freddo, con il biondo tendente al cenere più che al dorato.

Ecco, il “color cenere naturale” che molte donne odiano perché lo considerano spento e poco attraente, potrebbe immediatamente trasformarsi in una colorazione vibrante, protagonista della tendenza capelli dell’autunno 2021.

Infine, un’ultima considerazione: meglio una piega liscia o ondulata con lo smokey hair? In realtà le possibilità sono infinite e di certo una piega liscia permette di apprezzare di più il certosino lavoro del parrucchiere, esaltando lo schema della sfumatura. C’è da dire però che la piega ondulata rende la chioma ancora più affascinante e dà l’impressione che i capelli cambino di colore a seconda dell’angolazione con cui la luce li colpisce.