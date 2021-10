Kate Middleton, il gesto che stupisce l’Inghilterra e cancella Meghan Markle

All’anteprima di No Time To Die Kate Middleton ha fatto qualcosa di davvero inaspettato! E pensare che si diceva che con il principe Carlo non correva buon sangue.

Durante la presentazione pubblica del film di 007 No Time To Die, la bella duchessa di Cambridge Kate Middleton ha reso pubblico il suo affetto per il suocero con un gesto inaspettato.

La duchessa ha infatti salutato il suocero, che in privato chiama con affetto nonno, con un caloroso abbraccio e un bacio sulla guancia. Un gesto inaspettato per tutti i suoi fan, che si sarebbero forse aspettati un rapporto più freddo, dato il carattere riservato e altero di Carlo.

Kate Middleton e il gesto che ha conquistato tutti

Si dice infatti che Carlo abbia un vero e proprio debole per la prossima regina d’Inghilterra che considera un po’ la figlia che non ha mai avuto e di cui è molto orgoglioso. Alla fine, però, i rapporti apparivano distesi già da qualche tempo. Lo scorso giugno, in occasione del G7 che si è tenuto in Cornovaglia, sembra che Kate incontrando Carlo gli avesse detto sorridendo: «Ciao nonno, come stai?», in un tono decisamente amichevole.

Kate è stata oltretutto un appoggio per Carlo quando Harry se n’era andato a vivere a Los Angeles, dimostrando tutta la sua umanità. Carlo, infatti si sentiva molto solo e non sapeva chi rivolgersi per chiedere aiuto.

Una nuova davvero impeccabile oltre che bellissima che come al solito ha reso orgoglioso tutto il popolo britannico (e non).

Ilaria Losappio