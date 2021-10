Forse è la più amata dai bambini ma di sicuro l’errore con la pizza con wurstel e patatine è dietro l’angolo. Ecco i nostri trucchi salva pizza

Chi ha dei bambini, oppure riceve amici che ne hanno, lo sa: la pizza con wurstel e patatine è sicuramente una delle più gettonate e non è nemmeno difficile da preparare in casa. L’impasto è quello della pizza classica, ma succede che poi in cottura i due ingredienti principali diventino secchi, quasi immangiabili.

E allora come possiamo fare per portare in tavola una pizza con wurstel e patatine bella morbida e croccante? Non possiamo certamente cambiare il forno anche se sappiamo bene che quello di casa non sarà mai efficiente come quelli a legna oppure elettrici delle pizzerie.

Il nostro suggerimento è quello di tenere sempre alta la temperatura del forno, mai inferiore ai 250 gradi, in modo da avere una cottura uniforme e omogenea. Il rischio altrimenti è quello di farla diventare croccante, anche troppo, all’esterno e ancora cruda dentro.

Pizza con wurstel e patatine secca, il trucco è facile

Ma ci sono alcuni trucchi da adottare ed errori da non commettere per un risultato perfetto. Una buona pizza con wurstel e patatine è il frutto di una combinazione di passaggi. Provateli almeno una volta e poi vi riusciranno in automatico.

Partiamo da uno degli ingredienti principali, le patatine fritte. Non ci interessa tanto capire se usate quelle surgelate (e quindi prefritte) oppure le pelate e affettate voi. L’importante è che le patate siano già fritte quando le mettete sulla pizza.

Ma attenzione: cosa significa fritte? Ricordatevi che la pizza cuoce in forno e quindi lo faranno anche i suoi ingredienti. Se mettete della patate già cotte fino in fondo o addirittura croccantissime, il risultato sarà un disastro perché diventeranno come pietre. Quindi friggetele solo per metà del tempo che usate di solito, tanto termineranno la cottura con la pizza.

A quel punto stendete l’impasto e preparare la base della vostra pizza con wurstel e patatine, poi stendetela nella teglia, rotonda o rettangolare che sia, dopo averla leggermente oliata. Quindi oliate anche la superficie della pizza e infornate.

Quando sono passati almeno 10 minuti, aggiungete sulla base della pizza qualche cucchiaio di panna da cucina e lasciate cuocere in forno ancora 5 minuti. Solo a quel punto unite i wurstel tagliati a fette o dadini e le patatine fritte.

Cuocete la vostra pizza con wurstel e patatine ancora 10 minuti e poi sfornatela portandola in tavola ancora calda. Il trucchetto della panna serve per mantenerla morbida e non farla seccare, provatelo e sarà una grande scoperta.