Victoria De Angelis sensuale e seducente: senza parole

Victoria De Angelis sensuale e seducente per il nuovo singolo dei Maneskin: la bassista batte Damiano, Ethan e Thomas. I fan pazzi di lei.

Victoria De Angelis sempre più bella e i fan sempre più innamorati di lei. E’ bastata una foto, pubblicata per annunciare l’uscita del nuovo singolo dei Maneskin, per scatenare l’entusiasmo dei fan della band romana. Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, dopo aver annunciato l’imminente arrivo di “Mammamia”, il nuovo singolo in uscita l’8 ottobre, hanno cambiato la foto dei ripettivi profili Instagram postandola per la gioia dei fan.

Tra le quattro foto, quella che ha ottenuto quasi un milione di like è proprio quella della bassista che, in soli quattro anni, non solo è diventata sempre più brava con il suo basso, ma è anche ogni giorno più bella.

Victoria De Angelis, bellezza stupefacente per il nuovo singolo Mammamia

Con un look firmato Gucci e curato nei minimi dettagli dallo stlist Nick Cerioni, Victoria dei Maneskin lascia tutti senza fiato. Capelli biondi e lisci, francia perfettamente curata e un trucco opera di Chantal Ciaffardini che esalta gli splendidi occhi azzurri della bassista del Maneskin.

Un mix di bellezza e sensualità per la 21enne che, in quattro anni, ha cambiato tante volte stile lasciando, puntualmente, senza fiato i suoi fan.

Da qualche tempo, lo stile di Victoria è più rock e perfettamente sincronizzato a quello di Damiano, Ethan e Thomas. Sin dall’inizio dell’avventura dei Maneskin, Victoria è sempre stata la mente della band e, ancora oggi, continua a curare ogni aspetto.

I fan sono letteralmente pazzi di lei e, su Instagram, le sue foto conquistano sempre milioni di like. Quella che vedete qui in alto, infatti, ha superato di gran lunga i like ricevuti da Damiano, Thomas ed Ethan.