Detergente per la pelle del viso: l’eccezionale ricetta fai da te per l’autunno!

Il detergente per la pelle del viso è forse il prodotto viso più sottovalutato e al contrario molto importante per la salute e la bellezza della pelle. Scopriamo come prepararne uno eccezionale con degli ingredienti naturali.

Detergere il viso è importantissimo, come è altrettanto importante scegliere un prodotto perfetto per la propria tipologia di pelle che riesca a lavare via impurità e sebo senza irritare o seccare troppo l’epidermide.

Dopo aver scoperto perché è importantissimo detergere la pelle del viso ogni giorno e come utilizzare il detergente viso, scopriremo una ricetta di bellezza fai da te per preparare un eccezionale detergente viso al miele, perfetto per ogni tipo di pelle, delicato e davvero efficace!

Detergente per la pelle del viso: perché è fondamentale utilizzarlo ogni giorno

Lavare il viso ogni mattina ed ogni sera è fondamentale, questo per eliminare ogni traccia di impurità, sebo e makeup che lo struccante non è riuscito ad eliminare in modo perfetto.

La pelle dopo la detersione sarà pronta per ricevere i trattamenti successivi come il tonico, fondamentale per avere una pelle giovane e fresca a lungo, la crema trattamento giorno o notte.

Applicare infatti dei trattamenti viso su un’epidermide sporca non solo inficerà ogni proprietà degli stessi ma sarà anche dannoso per l’epidermide che si ritroverà ulteriormente occlusa.

Detergente per il viso: quando utilizzarlo nella skincare quotidiana

Il detergente viso è un prodotto importantissimo nella skincare quotidiana e va utilizzato sempre al mattino appena sveglie, per eliminare ogni traccia di trattamento notturno e rinfrescare l’epidermide e alla sera per eliminare in modo impeccabile ogni traccia di impurità dal viso. Alla sera sarà fondamentale utilizzarlo soltanto dopo aver utilizzato un buon struccante.

Dopo aver applicato il detergente sul viso, si potrà massaggiare insistendo nelle zone più impure e fondamentale sarà un ottimo e abbondante risciacquo.

Risciacquare il viso dal detergente in modo perfetto sarà importantissimo per eliminare ogni traccia di tensioattivi che potrebbero seccare troppo l’epidermide e anche irritarla.

Detergente viso al miele fai da te: ecco come prepararlo passo dopo passo

Se siete delle appassionate dei trattamenti naturali e delicati per la pelle del viso, ecco una ricetta fai da te per preparare un ottimo detergente viso al miele, perfetto per detergere la pelle e coccolarla con degli ingredienti alla portata di tutti e super idratanti per la pelle.

Questo detergente renderà la pelle pulita, morbida, luminosa e vellutata, pronta per ricevere i trattamenti di bellezza preferiti.

Gli ingredienti che vi serviranno saranno:

50 grammi di sapone di Castiglia o detergente viso delicato

o detergente viso delicato 50 grammi di miele liquido

1 cucchiaino di olio di jojoba o argan

2 cucchiai di idrolato di lavanda o altro idrolato



Non vi resta che seguire il video tutorial della bravissima naturopata Martina Rodini. Una volta provato questo detergente viso al miele, non potrete davvero più farne a meno!